No solo es entrenar: las personas mayores de 35 años deben cumplir 6 pautas para mantenerse con fuerza

Después de los 35 años, los músculos pueden responder con menor eficacia a las proteínas y a las señales que estimulan su crecimiento. Por ello, el descanso posterior al ejercicio resulta esencial para reparar los tejidos, conservar la movilidad y mantener la fuerza.

Así que no solo basta con entrenar, hay que darle tiempo al cuerpo para recuperarse y luego emprender con más fuerza.

En este sentido, el entrenador físico Jacob Zemer, afincado en Nueva York, habló con Fox News Digital en la oportunidad de recomendar seis puntos claves para mantenerse en forma, sobre todo si ya se supera la treintena de años.

1. Dormir lo suficiente

Zemer recomienda dormir entre siete y nueve horas de calidad, lo cual considera vital.

Y lograr un sueño más profundo y reparador sugiere:

Deja de comer un par de horas antes de acostarte, lo que reducirá la frecuencia cardíaca en reposo”.

Respetar un horario fijo para ir a la cama.

Apartarse de las pantallas de dispositivos electrónicos un par de horas antes de acostarse.

Tomar una ducha caliente, que contribuirá a elevar la temperatura corporal central, la cual luego descenderá y puede ayudar a conciliar el sueño.

Mantener la temperatura del dormitorio entre 60 y 65 grados.

Oscurecer la habitación lo máximo posible, evitando luces de lámparas o de ventanales.

2. Controlar la salud

Otro de los puntos clave que recomienda es someterse a revisiones médicas periódicas y completar análisis de laboratorio, a fin de identificar problemas que puedan interferir con la recuperación.

Los controles médicos pueden detectar alteraciones hormonales. Las pruebas deben adaptarse a la edad, los síntomas y el historial clínico.

“Asegúrate de estar al tanto de lo que sucede con tus hormonas. Asegúrate de que todo en tu cuerpo funcione correctamente, porque a medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia”, señala Zemer.

3. Calor para favorecer la recuperación

Las duchas calientes o la sauna pueden favorecer la circulación y la recuperación muscular. Una revisión de 2025, basada en 22 estudios, observó mejoras en la función muscular en cerca de la mitad de los participantes tratados con calor.

El calor provoca que los vasos sanguíneos se dilaten, aumentando la circulación hacia los músculos cansados ​​y ayudando potencialmente a suministrar los nutrientes necesarios para la reparación, sostiene.

4. Estiramientos

Dado que el entrenamiento de fuerza puede provocar un desgaste considerable en el cuerpo, los estiramientos ayudan a recuperar la longitud y movilidad de los músculos.

“Después de hacer ejercicio, los músculos se acortan”, dijo el experto a Fox News. “Por eso, conviene volver a alargarlos mediante estiramientos”.

5. Alimentación e hidratación

El consumo de proteínas es fundamental. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sitúa la recomendación posterior al ejercicio entre 20 y 40 gramos de proteína de alta calidad, aunque las necesidades deben individualizarse. Para adultos activos, la pauta general es de aproximadamente 1.4 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, recuerda Fox.

La hidratación también es importante antes de hacer ejercicio, añade Zemer: “Si no bebes suficiente agua, te estás predisponiendo al fracaso durante la sesión, lo que provocará que obtengas resultados mediocres”.

6. Dar tiempo al cuerpo y reducir el estrés

El ejercicio activa una respuesta de estrés que debe seguirse de un periodo de adaptación y recuperación. Una comida adecuada, descanso y tiempo de relajación ayudan al sistema nervioso y a los músculos a volver a su estado normal.

“Tienes el cortisol alto. Así que comer bien y descansar un poco antes de continuar con tu día” puede ayudar a tu cuerpo a recuperarse, dice.

El sistema nervioso y los músculos necesitan recursos para recuperarse, dáselos.

Dolor muscular: cuándo es normal y cuándo indica exceso

Las molestias leves durante uno o dos días pueden formar parte de la adaptación al entrenamiento. Sin embargo, el dolor que dura más de dos o tres días, afecta a las articulaciones o persiste durante una semana puede indicar que la carga fue excesiva.

“Si tardas una semana entera en recuperarte, es que simplemente entrenaste demasiado”, confiesa Zemer.

Reducir el volumen del entrenamiento alrededor de un 30% y aumentar la intensidad de forma gradual puede facilitar la recuperación. El dolor que aparece durante el ejercicio no debe ignorarse, ya que las endorfinas pueden ocultar temporalmente una lesión.

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