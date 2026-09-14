Estrés laboral se asocia con un mayor riesgo de disfunción eréctil en hombres jóvenes

Un estudio, publicado en la International Journal of Clinical Practice, analizó a 826 hombres empleados a tiempo completo, de entre 22 y 40 años. Los investigadores evaluaron las horas de trabajo, el margen de decisión, el apoyo de los supervisores, las relaciones entre compañeros y la presión por ascensos, además de medir la función eréctil y varias hormonas.

Resultó que los hombres que reportaron mayor estrés laboral presentaron más probabilidades de experimentar disfunción eréctil. En el grupo con los niveles más altos de estrés, el 54.37% tenía disfunción eréctil, mientras que las probabilidades fueron diez veces superiores a las del grupo con menor estrés.

La relación observada fue gradual: a medida que aumentaba el estrés, también lo hacía la probabilidad de problemas de erección. El estudio identifica una asociación, pero no demuestra por sí solo que el estrés sea la causa directa.

Cortisol y testosterona, piezas del vínculo biológico

Los investigadores plantean que el estrés podría elevar primero los niveles de cortisol. Entre dos y cuatro semanas después, la testosterona podría disminuir, y la función eréctil empeorar entre cuatro y seis semanas más tarde.

Este patrón sugiere una posible ventana de seis a diez semanas para intervenir antes de que los efectos sobre la función sexual se consoliden. Sin embargo, los autores consideran necesario realizar más investigaciones para confirmar esta secuencia.

Adicionalmente, las jornadas laborales extensas se relacionaron con un aumento del cortisol y un deterioro de la función eréctil. En cambio, el apoyo de los supervisores pareció ejercer un efecto protector, posiblemente al contribuir a mantener niveles más estables de testosterona.

El entorno laboral es importante

El psicoterapeuta Dipesh Patel, quien no participó en el estudio, declaró a Newsweek que el estrés crónico puede alterar el sueño, aumentar la ansiedad y favorecer la depresión. También puede alimentar un ciclo de ansiedad por el desempeño sexual.

Los empleadores podrían reducir estos riesgos mediante cargas de trabajo razonables, horarios más previsibles, límites al trabajo fuera de la jornada y suficiente tiempo de recuperación tras los viajes laborales.

Los autores proponen combinar evaluaciones del estrés con análisis hormonales para identificar a hombres con mayor riesgo de disfunción eréctil de origen psicológico. Patel también recomendó ampliar el acceso a servicios de salud mental con profesionales capacitados para atender las dificultades sexuales de los trabajadores jóvenes.

Estrategias para reducir el estrés laboral

Las estrategias más efectivas para reducir el estrés laboral y mejorar la función eréctil se centran en cambios en el estilo de vida, técnicas de relajación y una mejor gestión del tiempo y las expectativas en el trabajo. Dado que el estrés crónico eleva los niveles de cortisol y adrenalina, lo que constriñe los vasos sanguíneos e inhibe la respuesta sexual, abordar la raíz del estrés es fundamental para recuperar la salud eréctil.

Para manejar el estrés en el entorno de trabajo de manera efectiva, se recomienda implementar cambios estructurales y hábitos diarios que permitan recuperar el control y la calma.

Gestión del tiempo y organización: comience cada día creando una lista de pendientes y calificando las tareas por orden de importancia para resolverlas de arriba hacia abajo. Divida las tareas grandes en otras más pequeñas y establezca metas razonables, evitando aceptar más trabajo del que puede hacer razonablemente.

comience cada día creando una lista de pendientes y calificando las tareas por orden de importancia para resolverlas de arriba hacia abajo. Divida las tareas grandes en otras más pequeñas y establezca metas razonables, evitando aceptar más trabajo del que puede hacer razonablemente. Límites tecnológicos y desconexión: administre el uso de la tecnología poniendo límites claros, como apagar los dispositivos durante la cena o después de cierta hora de la noche, para facilitar la desconexión mental. Establezca recordatorios para una “parada dura” al final de la jornada laboral.

administre el uso de la tecnología poniendo límites claros, como apagar los dispositivos durante la cena o después de cierta hora de la noche, para facilitar la desconexión mental. Establezca recordatorios para una “parada dura” al final de la jornada laboral. Pausas activas y respiración: tómese descansos breves si se siente estresado o enojado; utilice este tiempo para dar un paseo en lugar de solo hacer una pausa pasiva. Dedique unos minutos cada hora o dos a respirar profundo usando el diafragma para reducir la tensión conscientemente.

tómese descansos breves si se siente estresado o enojado; utilice este tiempo para dar un paseo en lugar de solo hacer una pausa pasiva. Dedique unos minutos cada hora o dos a respirar profundo usando el diafragma para reducir la tensión conscientemente. Comunicación y expectativas: trabaje con su jefe y compañeros para establecer expectativas realistas y, si es necesario, revise la descripción de su puesto para obtener una mayor sensación de control sobre sus responsabilidades. Si las condiciones laborales son peligrosas o incómodas, busque resolver el problema con la gerencia.

Estrés y disfunción eréctil

Existe una conexión directa entre la salud mental y la función sexual; por ello, las técnicas que reducen la ansiedad ayudan a mejorar la circulación y la respuesta eréctil.

Técnicas de relajación y atención plena: practique meditación, yoga o ejercicios de respiración profunda, ya que estas actividades reducen los niveles de cortisol y promueven la relajación necesaria para la función sexual. Enfocarse más en las sensaciones físicas que en el desempeño sexual también ayuda a disminuir la ansiedad de ejecución.

practique meditación, yoga o ejercicios de respiración profunda, ya que estas actividades reducen los niveles de cortisol y promueven la relajación necesaria para la función sexual. Enfocarse más en las sensaciones físicas que en el desempeño sexual también ayuda a disminuir la ansiedad de ejecución. Actividad física regular: el ejercicio no solo mejora la circulación sanguínea, algo clave para lograr una erección, sino que también reduce la ansiedad y mejora la autoimagen. Se recomienda intentar hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana.

el ejercicio no solo mejora la circulación sanguínea, algo clave para lograr una erección, sino que también reduce la ansiedad y mejora la autoimagen. Se recomienda intentar hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Higiene del sueño: priorice el sueño estableciendo un horario constante y creando una rutina relajante antes de acostarse, evitando la cafeína y las pantallas para mejorar la calidad del descanso. Dormir lo suficiente es vital, ya que la falta de sueño aumenta el estrés y afecta negativamente la testosterona.

priorice el sueño estableciendo un horario constante y creando una rutina relajante antes de acostarse, evitando la cafeína y las pantallas para mejorar la calidad del descanso. Dormir lo suficiente es vital, ya que la falta de sueño aumenta el estrés y afecta negativamente la testosterona. Apoyo profesional y pareja: busque apoyo de un profesional de la salud o de un terapeuta si el estrés se vuelve abrumador, y hable abiertamente con su pareja sobre sus preocupaciones para reducir la presión. La terapia psicológica puede ser una herramienta eficaz para tratar la disfunción eréctil de origen emocional.

Estilo de vida saludable

Adoptar hábitos saludables beneficia tanto la capacidad de afrontamiento laboral como la salud vascular necesaria para la función eréctil.

Alimentación equilibrada: mantenga una dieta saludable y evite comer tarde por la noche; una buena nutrición apoya la energía mental y la salud física.

mantenga una dieta saludable y evite comer tarde por la noche; una buena nutrición apoya la energía mental y la salud física. Reducción de tóxicos: deje de beber o reduzca el consumo de alcohol, ya que puede repercutir negativamente en la disfunción eréctil. Asimismo, reduzca el consumo de cafeína, especialmente por la noche, para mejorar el sueño.

deje de beber o reduzca el consumo de alcohol, ya que puede repercutir negativamente en la disfunción eréctil. Asimismo, reduzca el consumo de cafeína, especialmente por la noche, para mejorar el sueño. Actividades placenteras: reserve un espacio en su semana para hacer cosas que disfrute, ya sea practicar un pasatiempo o ver una película, para contrarrestar el estrés acumulado.

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