Seguir ciertos hábitos mejorará la calidad de tu esperma

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la infertilidad afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva. En el caso de los hombres, se ha observado una disminución tanto en la cantidad como en la calidad del esperma, presentando un desafío significativo para la salud pública.

A este respecto, la doctora Ana Fabregat, líder en Andrología y Análisis Clínicos en el Instituto Bernabeu, enfatiza que la calidad del esperma depende de varios factores, incluyendo movilidad y morfología, así como del entorno de los espermatozoides, recoge EFE Salud.

Fabregat señala la importancia de un estilo de vida saludable. Asegura que, cuidando el estilo de vida, en tres meses, el tiempo que tarda en completarse un nuevo ciclo de espermatogénesis, se puede notar la diferencia.

Ocho estrategias para mejorar la calidad seminal

La especialista recomienda ocho aspectos a tener en cuenta para mejorar la calidad del esperma y, en consecuencia, la fertilidad:

Dejar de fumar. El tabaco es un tóxico significativo que afecta negativamente la concentración y movilidad de los espermatozoides.

Mantener un peso saludable. El sobrepeso puede alterar los niveles hormonales y afectar la producción espermática.

Adoptar la dieta mediterránea. Una alimentación equilibrada con antioxidantes puede mejorar la calidad del esperma.

Evitar el calor excesivo. La temperatura de los testículos debe mantenerse por debajo de la corporal; el calor excesivo puede ser perjudicial.

Limitar la exposición a dispositivos electrónicos. Aunque la evidencia es preliminar, se recomienda evitar el uso de dispositivos electrónicos sobre la zona pélvica.

Realizar ejercicio moderado. La actividad física regular es beneficiosa, pero el ejercicio extremo puede alterar el equilibrio hormonal. “El equilibrio es la clave”, recuerda la especialista del Instituto Bernabeu.

Dormir suficiente. El sueño adecuado es esencial para la regeneración celular y la salud hormonal.

Limitar alcohol y evitar drogas. El consumo excesivo de alcohol y drogas puede afectar negativamente la calidad del semen y la función testicular.

Impacto del estrés en la calidad del esperma

El estrés puede reducir la calidad del esperma al afectar la concentración, la movilidad y la forma de los espermatozoides, además de alterar hormonas como la testosterona y aumentar el estrés oxidativo, que puede dañar el ADN espermático.

Cómo manejarlo

Dormir bien y mantener horarios regulares de sueño, porque el descanso ayuda a regular las hormonas del estrés.

Hacer ejercicio moderado con constancia, como caminatas diarias, para bajar ansiedad y mejorar el bienestar general.

Practicar técnicas de relajación, como mindfulness, meditación o respiración profunda, para reducir cortisol.

Cuidar la alimentación y limitar alcohol, tabaco y exceso de cafeína, ya que estos hábitos pueden empeorar la salud reproductiva.

Buscar apoyo psicológico si el estrés es intenso o persistente, porque tratar la ansiedad puede ayudar también a la salud sexual y reproductiva.

Cuándo consultar

Conviene consultar a un urólogo o especialista en fertilidad si hay dificultad para concebir tras varios meses, disminución de la libido, problemas de erección o si el estrés es crónico y difícil de controlar.

Un ejemplo práctico: una rutina de sueño fija, 30 minutos de caminata al día y 10 minutos de respiración o meditación pueden ser un buen punto de partida para mejorar el estrés y, con ello, apoyar la fertilidad.

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