Exposición a la luz durante el sueño nocturno puede dañar el corazón

La exposición a niveles muy bajos de luz durante el sueño se asocia con cambios medibles en la estructura y el funcionamiento cardíaco, señala un estudio de la Universidad de Tulane publicado en European Heart Journal. El hallazgo amplía investigaciones anteriores que relacionaban la iluminación nocturna con un mayor riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

El estudio analizó a 11,071 participantes del Biobanco del Reino Unido, quienes utilizaron sensores de luz y movimiento durante una semana y posteriormente se sometieron a resonancias magnéticas cardíacas. Quienes durmieron con una exposición superior a 3 lux presentaron un ventrículo izquierdo ligeramente más grande, paredes cardíacas más gruesas y una menor capacidad de contracción que quienes descansaron en habitaciones oscuras.

Durante un seguimiento de hasta 10 años, el grupo más expuesto a la luz registró un riesgo 29% mayor de insuficiencia cardíaca, 24% mayor de infarto, 33% mayor de accidente cerebrovascular y 26% mayor de muerte cardiovascular. Los investigadores señalaron que, aunque cada alteración estructural parece pequeña, el efecto conjunto puede ser relevante.

Los cambios en el corazón pueden ayudar a explicar el mayor riesgo de problemas cardíacos asociados con el exceso de luz nocturna, afirmó el investigador principal, el Dr. Lu Qi, de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane.

“La oscuridad merece ser reconocida como una señal vital, tan esencial para la salud cardiovascular como el control de la presión arterial y el aire limpio”, escribieron, por otra parte, el Dr. Thomas Münzel, cardiólogo ambiental del Centro Médico Universitario de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, y sus colegas en un editorial adjunto referido por NBC News.

Sueño y reloj biológico

Casi la mitad de los cambios cardíacos observados podría explicarse por una menor duración del sueño. La luz también puede alterar el ritmo circadiano, que regula el descanso, las hormonas, la presión arterial y los procesos inflamatorios.

El estudio fue observacional y no demuestra que la luz nocturna cause directamente el daño cardíaco. Además, los sensores solo registraron la exposición durante siete días y no distinguieron entre fuentes o tipos de iluminación. La mayoría de los participantes era blanca, lo que limita la generalización de los resultados.

Se sugiere que futuros estudios deberán evaluar el impacto de distintos espectros de luz, especialmente la iluminación LED, así como la vulnerabilidad de personas con enfermedades cardiovasculares o con alto riesgo de desarrollarlas.

Medidas sencillas para reducir la exposición

Los especialistas recomiendan mantener el dormitorio lo más oscuro posible. El uso de cortinas opacas, luces cálidas junto a la cama y cubiertas para los indicadores luminosos de los aparatos puede disminuir la exposición nocturna.

Adicionalmente, las autoridades pueden contribuir mediante farolas regulables, sensores de movimiento y sistemas que eviten que la luz exterior penetre en las viviendas. Los investigadores sostienen que la oscuridad debe considerarse una condición importante para la salud cardiovascular, junto con el control de la presión arterial y la calidad del aire.

La luz azul es más peligrosa

La luz azul de las pantallas afecta al corazón de forma indirecta, pero significativamente más intensa que la luz cálida, debido a cómo impacta en nuestro reloj biológico y en la liberación de hormonas.

Aunque ni la luz azul ni la luz cálida dañan el tejido cardíaco de forma directa por contacto, la exposición a la luz azul (especialmente durante la tarde y la noche) activa receptores en los ojos que engañan al cerebro haciéndole creer que aún es de día. Esto desencadena una serie de respuestas que ponen bajo estrés al sistema cardiovascular.

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