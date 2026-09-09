Moretones que aparecieron extrañamente en un hombre revelaron una emergencia médica

La fatiga persistente, los sudores nocturnos, la pérdida rápida de peso y la aparición de petequias fueron los primeros indicios del deterioro de Reese Willard, un hombre de 40 años de Dallas. La situación se volvió alarmante cuando presentó moretones grandes y numerosos después de una caminata de 27 millas, relató Newsweek.

La esposa de Reese fotografió las manchas rojas de su piel y consultó la imagen con ChatGPT. Aunque inicialmente la pareja no consideró grave el hallazgo, la aparición posterior de hematomas llevó a Sarah a insistir en que acudiera de inmediato a un hospital.

Un análisis de sangre expuso la gravedad del caso

Los médicos descubrieron que el recuento de plaquetas de Reese era de apenas 5,000, un nivel que lo ponía en riesgo de sufrir una hemorragia catastrófica. El hemograma también mostró una alteración severa en sus glóbulos blancos.

Un oncólogo informó a Reese que el 87% de sus glóbulos blancos eran mieloblastos, un indicador frecuente de leucemia. La biopsia de médula ósea confirmó posteriormente el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, una enfermedad que puede avanzar con rapidez y requiere tratamiento inmediato.

Tratamiento intensivo y shock séptico

Reese fue trasladado al Baylor University Medical Center, donde recibió quimioterapia intensiva. Durante el tratamiento sufrió un shock séptico y un fuerte descenso de sus niveles sanguíneos, con fatiga y dificultad para respirar.

Tras 30 días hospitalizado, entró en remisión profunda y pudo regresar a casa.

Reese acompañado de su hija en el hospital. Crédito: TikTok: @windwill22 | Cortesía

Factores de riesgo y posibles causas

La leucemia mieloide aguda es un cáncer de la sangre y de la médula ósea que se caracteriza por la proliferación rápida de células mieloides inmaduras. En muchos adultos, especialmente en aquellos que no tienen antecedentes médicos conocidos, no es posible identificar una causa única y directa.

Entre los principales factores de riesgo conocidos se encuentran la edad avanzada, la exposición previa a ciertos tratamientos contra el cáncer, especialmente algunos tipos de quimioterapia y radioterapia, y la exposición a concentraciones importantes de radiación ionizante. También se ha relacionado la LMA con la exposición prolongada al benceno y con determinadas enfermedades previas de la médula ósea, como los síndromes mielodisplásicos y algunos trastornos mieloproliferativos.

Sin embargo, la ausencia de antecedentes conocidos no significa que exista un factor oculto de leucemia mieloide aguda que necesariamente pueda descubrirse, ya que las mutaciones responsables pueden surgir de forma aleatoria durante la división normal de las células y acumularse con el envejecimiento. Por ello, actualmente no es posible prevenir la mayoría de los casos de LMA, y el diagnóstico no debe interpretarse como consecuencia de un comportamiento específico del paciente. La investigación continúa para comprender mejor los cambios moleculares que conducen al desarrollo de esta enfermedad y para identificar factores que permitan mejorar su prevención y tratamiento.

Recuperación y cambio de vida

La salida del hospital representó un momento decisivo para Reese y Sarah. La familia, que tiene una hija, afrontó el diagnóstico con apoyo médico, organización familiar y una atención constante a la evolución de la enfermedad.

Entretanto, Sarah comenzó a documentar el proceso en TikTok para informar sobre la leucemia y la importancia de consultar a un médico ante síntomas persistentes o inusuales. La pareja subraya que los moretones inexplicables, el cansancio extremo y otros cambios físicos no deben ignorarse.

Mientras que Reese anima a otros pacientes a concentrarse en su estado mental y a evitar quedar atrapados en la pregunta de por qué les ocurrió la enfermedad. “Intente no obsesionarse con los pensamientos de ‘¿por qué a mí?’, porque cada día será una batalla diferente que requiere toda su atención”, declaró a Newsweek.

Su experiencia, afirma, le enseñó a escuchar el cuerpo y a valorar el apoyo de los seres queridos durante una crisis de salud.

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