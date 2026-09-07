La endometriosis, una enfermedad femenina que puede pasar años desapercibida

Zoë Armstrong experimentó el dolor crónico desde temprana edad; finalmente, fue diagnosticada de endometriosis a los 29 años, contó a Associated Press (AP). Esta demora en el diagnóstico es común, con muchas pacientes enfrentando años de sufrimiento y confusión sobre sus síntomas.

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a una de cada 10 mujeres a nivel mundial. Se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrio fuera del útero, causando dolor intenso y otros síntomas debilitantes como fatiga e infertilidad.

“Puede ser un dolor debilitante que te impide ir a la escuela o al trabajo, o que te obliga a guardar cama durante días seguidos”, dijo a AP el Dr. Drorit Or del Mount Sinai West en Nueva York.

A pesar de que la causa exacta es desconocida, se reconoce que la genética juega un papel importante. Los síntomas pueden variar, pero comúnmente incluyen dolor durante la menstruación, relaciones sexuales y movimientos intestinales.

Nuevas herramientas diagnósticas

Aunque algunos países están utilizando nuevas pruebas para detectar la endometriosis, estas aún no están aprobadas en EE.UU. Pruebas como EndoSure y Endotest pueden acelerar el diagnóstico, pero no reemplazan métodos tradicionales.

Con la solicitud de aprobación a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para estas pruebas, se espera que se conviertan en parte del protocolo de diagnóstico en EE.UU., aunque no se prevé que sean una solución única.

Opciones de tratamiento disponibles

Una vez diagnosticadas, las mujeres pueden optar por diferentes tratamientos que van desde analgésicos hasta cirugía. Los tratamientos hormonales también son una opción, y el enfoque debe ser individualizado según la gravedad de la enfermedad.

Armstrong se dedica a educar sobre la endometriosis en escuelas, subrayando la importancia de ser conscientes de la salud femenina y los recursos disponibles para enfrentar esta enfermedad.

Factores que aumentan la probabilidad de endometriosis

Los factores de riesgo que más se asocian con endometriosis son: antecedentes familiares, inicio temprano de la menstruación, ciclos menstruales cortos, menstruaciones abundantes o prolongadas, no haber tenido hijos, menopausia tardía y niveles altos de estrógeno o mayor exposición al estrógeno a lo largo de la vida. También pueden influir algunos problemas anatómicos que dificultan el flujo menstrual normal, y un índice de masa corporal bajo.

Factores más citados

Tener madre, hermana o hija con endometriosis.

Haber empezado a menstruar a edad temprana, por ejemplo, antes de los 11 años.

Tener ciclos menstruales cortos, especialmente de menos de 27 días.

Tener reglas abundantes y/o que duren más de 7 días.

No haber dado a luz o haber retrasado la maternidad.

Menopausia tardía.

Índice de masa corporal bajo o poca grasa corporal.

Alteraciones anatómicas del útero, cuello uterino, vagina o del tracto de salida menstrual.

Matiz importante. Tener uno o más de estos factores no significa que una persona vaya a desarrollar endometriosis; solo aumenta la probabilidad. Además, la enfermedad puede aparecer también en personas sin factores de riesgo evidentes.

Cuándo consultar. Si hay dolor menstrual muy intenso, dolor pélvico frecuente, dolor con las relaciones sexuales o dificultad para embarazarse, conviene consultar con ginecología para una evaluación.

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