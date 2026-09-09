Si piensas hacerte una cirugía estética, toma en cuenta antes estas 10 medidas de seguridad

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) reclama medidas urgentes a las administraciones y mayor vigilancia por parte de los ciudadanos, reseña EFE Salud. La entidad recuerda que cualquier infiltración o uso de tecnología médica constituye un acto médico y debe realizarlo un profesional colegiado en un centro autorizado.

El 46% de la población española ya se ha sometido a algún tratamiento estético y otro 30% prevé hacerlo. Sin embargo, el 44% de los usuarios desconoce que estos procedimientos solo pueden ser realizados por médicos colegiados.

La SEME sitúa a las personas de entre 25 y 30 años como el colectivo más vulnerable. Dado sus menores ingresos, pueden llevarles a priorizar el precio sobre la seguridad y a acudir a establecimientos que no cumplen los requisitos sanitarios, y he allí el peligro.

Decálogo de seguridad para una cirugía estética

A todo este respecto, la SEME insta a los ciudadanos a aplicar de forma estricta 10 medidas de seguridad antes de someterse a cualquier procedimiento de medicina estética, las cuales recoge EFE Salud.

Exigir al profesional una titulación médica. Señala que todo tratamiento es un acto médico y solo puede ser realizado por un profesional colegiado.

Verificar la clínica autorizada. El centro debe disponer visiblemente de la autorización sanitaria que lo acredita como clínica de medicina estética. Domicilios, peluquerías o salones de belleza tienen prohibido realizar estas técnicas.

Exigir un diagnóstico previo. El médico debe realizar una valoración personalizada de forma obligatoria y abrir una historia clínica antes del tratamiento.

Información clara y por escrito. El paciente debe recibir y firmar el consentimiento informado, donde se detallan el procedimiento, los beneficios y los posibles riesgos.

Garantía y trazabilidad del producto. Todo material inyectable (como el ácido hialurónico o la toxina botulínica) debe abrirse en presencia del usuario. Exija la pegatina con el lote, marca y caducidad para su registro personal.

Desconfiar del ‘low-cost’. Tras los precios excesivamente bajos suelen estar productos falsificados, viales adquiridos de forma ilegal en internet o la ausencia de un médico cualificado, señala la SEME.

Instalaciones con condiciones higiénicas. El centro médico debe cumplir rigurosamente con la normativa de asepsia, gestión de residuos biosanitarios y seguridad sanitaria.

Seguimiento postratamiento. El médico y la clínica deben ofrecer pautas claras para el cuidado posterior y estar disponibles ante cualquier duda o complicación.

Expectativas realistas: El profesional debe asesorar al paciente buscando la naturalidad y la armonía, priorizando la salud frente a peticiones desproporcionadas; no complacerlo en todo por satisfacer el lucro.

Derecho a la reclamación. Los pacientes deben tener la posibilidad de solicitar hojas de reclamaciones y consultar la habilitación del médico en el registro público.

Cómo saber si necesitas un procedimiento estético

Las alternativas no invasivas más comunes incluyen láser, radiofrecuencia, peelings químicos suaves, microdermoabrasión y terapias de luz; en algunos casos también se consideran opciones mínimamente invasivas como bótox, rellenos, microneedling o PRP, aunque ya no entran en la categoría estrictamente no invasiva.

La clave para saber si el paciente realmente necesita un procedimiento estético es una valoración médica previa, porque primero hay que definir qué le preocupa, qué resultado espera y si eso puede resolverse con cuidados, tratamientos tópicos o un procedimiento médico.

Cómo decidirlo

Un paciente suele ser buen candidato para una evaluación estética cuando tiene una preocupación concreta y realista, por ejemplo, manchas, arrugas finas, flacidez leve o textura de piel, y busca mejorar eso sin cirugía. También es importante revisar antecedentes médicos, tipo de piel y contraindicaciones, porque no todas las tecnologías son adecuadas para todos.

Señales de que sí puede necesitarlo

Hay un problema visible que persiste pese a cuidados básicos.

La molestia estética afecta su bienestar o confianza.

El objetivo es claro y proporcional, como mejorar textura, tono o flacidez leve.

Un profesional confirma que el cambio esperado es alcanzable con el procedimiento.

Señales de que quizá no hace falta

La preocupación es muy leve o pasajera.

Las expectativas son irreales, por ejemplo, esperar un cambio quirúrgico con un tratamiento superficial.

El paciente busca el procedimiento por presión externa, no por una necesidad propia.

El problema podría mejorar con hábitos, fotoprotección o tratamiento dermatológico básico.

Preguntas útiles

Antes de decidir, conviene preguntar: ¿qué problema quiero corregir?, ¿qué resultado espero?, ¿cuánto tiempo de recuperación acepto? y ¿qué riesgos estoy dispuesto a asumir? Con esas respuestas, el médico puede orientar si basta un tratamiento no invasivo, si conviene uno mínimamente invasivo o si en realidad no hace falta intervenir.

Una regla práctica es esta: si el objetivo se puede explicar con claridad y el beneficio esperado supera claramente el costo, el tiempo y los riesgos, entonces vale la pena considerar la valoración estética; si no, probablemente no sea necesario.

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