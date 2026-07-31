Qué alimentos, además de la leche, pueden ayudarte a cuidar los huesos

Cuando se habla de salud ósea, la leche suele ser la primera —y a veces la única— protagonista. Sin embargo, los especialistas en nutrición coinciden en que mantener unos huesos fuertes a lo largo de la vida depende de una combinación de nutrientes que va mucho más allá de un vaso de lácteo: calcio, vitamina D, vitamina K, magnesio y proteínas trabajan juntos para preservar la densidad ósea y reducir el riesgo de fracturas y osteoporosis.

Pero vale destacar que el calcio no vive solo en los lácteos.

El calcio es el mineral más asociado a los huesos, y con razón: forma parte de su estructura. Pero existen fuentes vegetales y animales igual de valiosas:

Verduras de hoja verde oscura , como el brócoli, la col rizada (kale) y las acelgas, aportan cantidades significativas de calcio, aunque en menor proporción que los lácteos.

, como el brócoli, la col rizada (kale) y las acelgas, aportan cantidades significativas de calcio, aunque en menor proporción que los lácteos. Legumbres , especialmente los garbanzos, las alubias blancas y la soja, combinan calcio con proteína vegetal.

, especialmente los garbanzos, las alubias blancas y la soja, combinan calcio con proteína vegetal. Frutos secos y semillas , sobre todo las almendras, el sésamo (y su derivado, el tahini) y las semillas de chía, son opciones prácticas para incorporar a diario.

, sobre todo las almendras, el sésamo (y su derivado, el tahini) y las semillas de chía, son opciones prácticas para incorporar a diario. Pescados que se comen con espina , como las sardinas o el salmón en conserva, son de las fuentes de calcio más concentradas que existen.

, como las sardinas o el salmón en conserva, son de las fuentes de calcio más concentradas que existen. Alimentos fortificados, como bebidas vegetales, cereales o zumos enriquecidos con calcio, se han convertido en una alternativa habitual para quienes no consumen lácteos.

La vitamina D, la gran aliada silenciosa

De poco sirve consumir calcio si el organismo no puede absorberlo correctamente, y ahí entra en juego la vitamina D. Esta vitamina facilita la incorporación del calcio desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y, finalmente, hacia el hueso.

La principal fuente de vitamina D es la exposición solar, pero también puede obtenerse de:

Pescados grasos como el salmón, la caballa o el atún.

La yema de huevo.

Hongos expuestos a la luz ultravioleta.

Alimentos fortificados, como algunos cereales y bebidas vegetales.

Vitamina K: la nutriente menos conocida pero imprescindible

La vitamina K interviene en la formación de una proteína llamada osteocalcina, encargada de fijar el calcio en la matriz ósea. Se encuentra principalmente en:

Verduras de hoja verde: espinacas, col rizada, brócoli.

Aceites vegetales, en menor medida.

Alimentos fermentados como el natto, muy popular en la dieta japonesa.

Magnesio y potasio, los minerales que trabajan en equipo

El magnesio participa en la conversión de la vitamina D a su forma activa y en la mineralización ósea. Se encuentra en:

Frutos secos como las nueces de Brasil y los anacardos.

Semillas de calabaza.

Legumbres y cereales integrales.

Plátanos y aguacates, que además aportan potasio, un mineral que ayuda a reducir la pérdida de calcio a través de la orina.

La proteína: un componente estructural, no muscular

Alrededor de la mitad del volumen óseo está compuesto por proteína, principalmente colágeno. Por eso, un consumo adecuado de proteínas —presentes en carnes magras, pescado, huevos, legumbres y lácteos— es tan relevante como el calcio a la hora de mantener huesos resistentes.

Una dieta variada, la mejor receta

Los expertos insisten en que no existe un único “alimento milagro” para los huesos: la clave está en la variedad. Combinar verduras de hoja verde, pescado, legumbres, frutos secos y una exposición solar moderada permite cubrir las necesidades de calcio, vitamina D, vitamina K, magnesio y proteínas sin depender exclusivamente de los lácteos.

Esta variedad resulta especialmente relevante para personas con intolerancia a la lactosa, quienes siguen dietas veganas o vegetarianas, o simplemente buscan diversificar su alimentación sin descuidar la salud de su esqueleto, un cuidado que cobra especial importancia a partir de los 30 años, cuando la densidad ósea comienza a disminuir de forma natural.

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