¿Te duele persistentemente la espalda y el cuello? Atiende tu mala postura

Al terminar la jornada, muchas personas sienten una molestia que ya se volvió costumbre: tensión en la nuca, hombros cargados y una punzada en la zona lumbar que aparece al sentarse y no se va al levantarse. Lo que a menudo se atribuye al estrés o al cansancio tiene, con frecuencia, una causa más simple y silenciosa: la mala postura.

El dolor de espalda es una de las principales causas de consulta médica y de incapacidad laboral en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el dolor lumbar afecta a cientos de millones de personas y que es una de las primeras razones de discapacidad a nivel global.

El dolor cervical, por su parte, se ha vuelto cada vez más común entre quienes trabajan frente a pantallas y entre los jóvenes, que pasan buena parte del día con la cabeza inclinada sobre el teléfono.

¿Por qué la mala postura importa?

La columna vertebral está diseñada para soportar el peso del cuerpo, distribuyéndolo a través de sus curvaturas naturales. Cuando se adoptan posiciones inadecuadas de manera sostenida, esa distribución se altera y los músculos, ligamentos y discos intervertebrales trabajan bajo una carga que no les corresponde.

Un ejemplo muy citado por especialistas es el llamado “cuello de texto” o tech neck. La cabeza humana pesa, en promedio, entre cuatro y cinco kilos en posición neutral; al inclinarla hacia adelante para mirar una pantalla, la carga efectiva sobre las vértebras cervicales aumenta de forma considerable. Mantener esa posición durante horas, día tras día, genera contracturas, rigidez y dolor que puede irradiarse hacia los hombros, los brazos y la cabeza.

En la zona lumbar ocurre algo similar. Sentarse encorvado, sin apoyo en el respaldo o con la pelvis desplazada hacia adelante, aplana la curvatura natural de la parte baja de la espalda y sobrecarga las estructuras que la sostienen.

Señales de una mala postura

Los profesionales de la salud mencionan algunas pistas frecuentes:

Dolor o tensión en cuello, hombros y parte alta de la espalda al final del día.

Molestias lumbares que empeoran tras permanecer mucho tiempo sentado.

Dolores de cabeza de tipo tensional que nacen en la base del cráneo.

Hormigueo o cansancio en brazos y manos.

Hombros adelantados, espalda curvada o cabeza proyectada hacia el frente.

Hábitos que marcan la diferencia

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, pequeños cambios sostenidos en el tiempo producen mejoras notables:

Ajustar el espacio de trabajo. La pantalla debe quedar a la altura de los ojos, el respaldo de la silla debe apoyar la zona lumbar y los pies deben descansar firmes en el piso, con las rodillas aproximadamente a 90 grados. Moverse con frecuencia. Los expertos recomiendan levantarse, caminar o estirarse al menos unos minutos cada hora. La mejor postura es la que se cambia. Subir el teléfono. Llevar el dispositivo a la altura de los ojos, en lugar de bajar la cabeza, reduce la carga sobre el cuello. Fortalecer el cuerpo. Ejercitar el abdomen, la espalda y los glúteos crea un “corsé muscular” que ayuda a mantener la columna alineada. Actividades como la natación, el yoga o el pilates suelen recomendarse. Dormir bien. Una almohada que mantenga el cuello alineado y un colchón firme pero cómodo contribuyen a la recuperación nocturna. Cuidar la forma de cargar peso. Distribuir el peso de mochilas y bolsos en ambos hombros y no sobrecargarlos evita desequilibrios.

Cuándo acudir al médico

Si bien la mala postura es una causa muy común, no es la única. El dolor que persiste por semanas, que empeora de noche, que se acompaña de fiebre, pérdida de fuerza, adormecimiento marcado o problemas para controlar la vejiga o el intestino, requiere atención médica inmediata. Lo mismo aplica si el dolor aparece tras un golpe o una caída.

Un fisioterapeuta, un médico general o un especialista en columna pueden evaluar cada caso y descartar otras causas.

Prevenir es más sencillo que curar

Corregir la postura no implica adoptar una posición rígida y forzada, sino desarrollar conciencia corporal y alternar movimientos a lo largo del día. Con un entorno bien organizado, pausas activas y ejercicio regular, es posible aliviar molestias existentes y evitar que se vuelvan crónicas.

El mensaje de los especialistas es claro: el cuerpo avisa antes de enfermar. Si tu espalda y tu cuello te duelen de manera persistente, escucha esa señal y empieza hoy por revisar cómo te sientas, cómo trabajas y cómo miras tu pantalla.

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