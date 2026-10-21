La soledad, ¿una señal de mayor riesgo cardíaco?

Un estudio de nueve años con 10,823 adultos de 45 años o más en China, publicado en Archives of Public Health y referido por New Medical Life Sciences, encontró una asociación entre ciertos patrones de soledad y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Durante el seguimiento se registraron 2,589 nuevos casos de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular.

Los resultados señalaron que las personas con aislamiento social moderado y soledad fluctuante tuvieron un riesgo cardiovascular 53% mayor que el grupo de referencia. También se observó un riesgo 29% superior entre quienes presentaban altos niveles de aislamiento y soledad.

Aislamiento social y soledad no son lo mismo

Se hace distinción entre aislamiento social y soledad propiamente dicha. Mientras el aislamiento social describe la cantidad y frecuencia de los vínculos con otras personas, se refiere a tener pocas relaciones sociales o un contacto limitado con los demás. La soledad, en cambio, es la percepción de que esas relaciones no son suficientes o no satisfacen las necesidades personales.

Sin embargo, ambos factores se han asociado con resultados adversos para la salud. El análisis individual o transversal de estos factores puede no reflejar sus interacciones y cambios a lo largo del tiempo.

Los investigadores identificaron cinco trayectorias que combinaban ambos factores. Quienes tenían alto aislamiento social, pero poca soledad, no mostraron una diferencia estadísticamente significativa frente al grupo de referencia. Los resultados sugieren que las circunstancias sociales y la experiencia subjetiva de la soledad deben analizarse por separado.

Resultados no muestran relación directa

El estudio fue observacional, por lo que no puede establecer una relación de causa y efecto ni determinar si reducir la soledad disminuiría el riesgo cardiovascular. Además, los diagnósticos se basaron en reportes de los participantes y la soledad se midió con una sola pregunta.

La muestra estuvo formada por adultos de China, lo que limita la posibilidad de aplicar los resultados a otras poblaciones. Los autores señalan que evaluar conjuntamente la soledad y el aislamiento podría ayudar a identificar a personas que necesitan atención, pero indican que hacen falta más estudios para determinar si el apoyo social puede prevenir enfermedades cardiovasculares.

Mecanismos biológicos que pueden explicar la relación

La soledad puede aumentar el riesgo cardiovascular porque actúa como un estrés psicosocial crónico: activa sistemas de estrés, promueve inflamación y altera la regulación vascular y metabólica. Estos efectos no son una sola vía, sino procesos que se refuerzan entre sí.

El estrés y el sistema nervioso. La soledad se asocia con mayor activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HPA), con elevación sostenida de cortisol y con hiperactividad del sistema nervioso simpático, refieren los NIH. Esto puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la resistencia vascular periférica, además de reducir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador de menor flexibilidad autonómica. La activación repetida del estrés también puede producir resistencia a los glucocorticoides: el cuerpo sigue liberando cortisol, pero las células inmunes responden peor a su efecto antiinflamatorio, favoreciendo inflamación persistente.

Inflamación y estrés oxidativo. La soledad se ha relacionado con mayores niveles de mediadores proinflamatorios, incluidos IL-6, IL-1β, TNF-alfa, fibrinógeno y MCP-1. La inflamación crónica contribuye a daño endotelial, formación de placa aterosclerótica y mayor riesgo de eventos coronarios y cerebrovasculares. Además, el estrés psicosocial puede aumentar el estrés oxidativo, que daña el endotelio y reduce la biodisponibilidad de óxido nítrico, una molécula clave para que los vasos se relajen correctamente.

Vasos, presión arterial y coagulación. Los cambios neuroendocrinos e inflamatorios pueden traducirse en disfunción endotelial, rigidez arterial, vasoconstricción e hipertensión. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de catecolaminas también puede favorecer la activación plaquetaria, aumentando la tendencia a la coagulación. En conjunto, estos mecanismos hacen que el sistema cardiovascular trabaje bajo mayor carga: presión más alta, vasos menos capaces de dilatarse y mayor propensión a lesiones arteriales.

Sueño, microbiota y conducta. La soledad también se asocia con peor calidad y duración del sueño, lo que puede amplificar la inflamación, la activación simpática y las alteraciones metabólicas. Otra vía propuesta es la alteración de la microbiota intestinal: el estrés crónico puede reducir la diversidad microbiana y favorecer la translocación de endotoxinas, lo que intensifica la inflamación sistémica. Finalmente, la soledad suele acompañarse de conductas de riesgo —inactividad física, tabaquismo, alimentación menos saludable o menor adherencia a tratamientos— que actúan como intermediarios entre la experiencia social y el daño cardiovascular.

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