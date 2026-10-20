Los riesgos de utilizar auriculares de forma habitual, según los expertos

El uso de música y pódcast acompaña a muchos jóvenes durante buena parte del día. Una encuesta calcula que las personas de 13 a 34 años escuchan contenidos unas 4.5 horas diarias. Expertos advierten que los auriculares pueden reducir las interacciones espontáneas, incluso en espacios compartidos como universidades y cafeterías.

Investigadores señalan que recurrir constantemente a contenidos puede limitar la capacidad de estar presentes, dejar vagar la mente y tolerar el aburrimiento. Aunque escuchar música o mirar el teléfono puede aliviar pensamientos incómodos en el momento, esa distracción no necesariamente ofrece un beneficio duradero. La falta de contactos cotidianos también podría influir en la soledad y el bienestar.

Un hábito que resta atención

Atira Gali, neoyorquina de 24 años, que suele escuchar algo durante gran parte del día, probó hacer el trayecto al trabajo sin auriculares. En solo dos días notó cuatro letreros de nuevos comercios que antes pasaban inadvertidos, relató CNN.

Su experiencia plantea que el hábito está restando atención al entorno y a las tareas cotidianas.

El uso excesivo de auriculares puede afectar la audición. Se recomienda bajar el volumen, ya que la exposición a sonidos de 85 decibelios o más puede causar daños a largo plazo.

Privación del contacto social

“Una de las oportunidades más increíbles de la educación universitaria es conocer gente, gente que a menudo es diferente a uno mismo y proviene de entornos distintos”, dijo a CNN Richard Davidson, fundador y director del Centro para Mentes Saludables, una organización sin fines de lucro de la Universidad de Wisconsin-Madison “Si andan con auriculares, ninguno habla con nadie”.

Enfatiza que los estudiantes se pierden innumerables oportunidades sociales al usar auriculares constantemente.

Agrega Davidson que incluso en las cafeterías del campus universitario los estudiantes “simplemente sacan sus teléfonos y rara vez se quedan de pie esperando. Eso es muy difícil de hacer hoy en día. Tal vez ni siquiera le sonríen a alguien que está esperando con ellos. Tal vez incluso charlan con un desconocido”.

Entre las recomendaciones están que las universidades y otros espacios compartidos pueden fomentar conversaciones espontáneas creando “hábitats de encuentro”: lugares y rutinas que hagan fácil quedarse, compartir una actividad y hablar sin que la interacción sea forzada. La clave no es obligar a socializar, sino reducir fricciones y ofrecer pretextos naturales para conversar.

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