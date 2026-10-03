“Farmear aura”: la economía invisible del prestigio juvenil y necesidad de validación

“Menos mil de aura”. La frase se escucha en un patio escolar, en un grupo de WhatsApp o en los comentarios de un video viral. Alguien tropieza frente a todos, y el veredicto es inmediato. Si, en cambio, una persona responde con calma a una provocación, resuelve algo con elegancia o hace algo inesperadamente audaz, el público sentencia: “+1000 de aura”.

Así funciona uno de los códigos más extendidos de la cultura digital juvenil. El aura es una especie de carisma o magnetismo medible, un capital simbólico que se gana o se pierde según lo que uno hace frente a otros.

Farmear aura, verbo tomado del argot de los videojuegos, donde “farmear” significa repetir acciones para acumular puntos o recursos, es buscar de manera deliberada esos gestos que suman.

De los videos a la vida diaria

La expresión es una mezcla de lenguaje gamer y estética de redes sociales. En un videojuego, el jugador sabe qué acciones suben su nivel. En la vida real, las reglas son más borrosas, y ahí aparece la gracia del fenómeno: los jóvenes han creado un sistema de puntos informal para ordenar algo que siempre ha existido, pero que nunca se había nombrado con tanta precisión: el prestigio social en la adolescencia y la juventud temprana.

Cada generación tuvo su propia versión de ese sistema, desde ser “el más popular” hasta “tener onda” o “ser cool”. Lo distintivo de ahora es que la medición es explícita, se comparte en público y se vuelve contenido.

La psicóloga Pilar Conde, consultada por Canarias7, señala que en la adolescencia los criterios de la familia dejan de ser la única referencia y gana peso el grupo social. Mientras que la psicóloga Alejandra García Mundi añade de forma categórica que para los adolescentes la validación de un igual pesa muchísimo más que la que reciben en casa.

¿Por qué satisface tanto?

Los especialistas en psicología del desarrollo coinciden en que la adolescencia y la juventud son etapas de construcción de identidad, en las que la mirada de los pares pesa más que en cualquier otro momento de la vida. En ese contexto, farmear aura ofrece varias recompensas al mismo tiempo:

1. Validación inmediata. Un comentario, una risa colectiva o una reacción en pantalla funcionan como retroalimentación casi instantánea. Esa rapidez es propia de los entornos digitales, que premian lo breve y visible, y el cerebro la registra como recompensa.

2. Sensación de progreso. Poner números a lo intangible, aunque sea en broma, da una ilusión de avance. Quien acumula “aura” siente que va ganando algo, y esa lógica de nivel superado es profundamente satisfactoria, sobre todo para una generación criada entre videojuegos.

3. Pertenencia. Usar el término es compartir un código. Entender qué gesto suma y cuál resta es señal de formar parte del grupo. En una etapa en la que el miedo a quedar afuera es intenso, dominar el lenguaje común tranquiliza.

4. Control sobre la propia imagen. En un mundo que muchos jóvenes perciben como incierto, con trabajos inestables, futuros difíciles de proyectar y una exposición constante a opiniones ajenas, el aura ofrece algo manejable: puedo elegir cómo actuar para que me vean mejor.

El logro no deja huella

La satisfacción, sin embargo, tiene una particularidad: es efímera. A diferencia de terminar una carrera, aprender un instrumento o completar un proyecto, el logro de “ganar aura” no deja un producto tangible ni una habilidad duradera. Su valor depende por completo de que otros lo reconozcan en el momento.

Aquí aparece la paradoja que algunos psicólogos señalan al hablar de la validación social: cuando la autoestima se alimenta principalmente de la aprobación externa, necesita recargas constantes. El impulso que produce una buena reacción se disipa rápido y empuja a buscar la siguiente. Es la misma dinámica que hace tan adictivos los sistemas de “me gusta” y notificaciones.

La sensación de logro es real como emoción, pero frágil como fundamento. Por eso muchos jóvenes pasan, sin notarlo, de jugar con el concepto a vigilarse a sí mismos: ¿perdí aura al decir eso?, ¿me veo bien o me veo ridículo?

Una cara más luminosa

Sería injusto reducir el fenómeno a una patología. Gran parte del uso de “aura” es humorístico y autoconsciente, y funciona como válvula de escape. Reírse de un tropiezo propio (“menos aura para mí”) puede ser, incluso, una forma saludable de restarle dramatismo a la vergüenza. Además, el término suele celebrar rasgos valiosos: la calma bajo presión, la seguridad en uno mismo, el coraje de hacer algo distinto.

La clave, advierten los expertos en bienestar juvenil, está en la proporción. Un juego social compartido es inofensivo, pero se vuelve problemático cuando la identidad entera queda atada a la aprobación de los demás o cuando el miedo a “perder aura” frena la espontaneidad, la curiosidad y la posibilidad de equivocarse.

Vale aclarar que exhibir “aura” no implica automáticamente baja autoestima, puede ser un juego creativo o una expresión saludable de seguridad, explica Miriam González, del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

Lo que revela el fenómeno

Más allá de la moda lingüística, farmear aura retrata una necesidad antigua con un envoltorio nuevo: ser visto, ser reconocido, sentir que se importa. La diferencia es la escala y la velocidad. Lo que antes se resolvía en el círculo reducido del barrio o la escuela hoy se amplifica ante audiencias enormes y se traduce en métricas implícitas.

Para padres, docentes y comunicadores, la lectura más útil quizá no sea la alarma, sino la escucha. Cuando un joven dice que “ganó aura”, está comunicando algo valioso: que quiere sentirse capaz, admirado y parte de algo. El desafío de los adultos es ayudarle a encontrar, junto con esa validación inmediata, fuentes de satisfacción más duraderas: logros que se construyen con tiempo, vínculos profundos y una autoestima que no se reinicie con cada comentario.

Porque al final, la mejor versión del aura quizá sea la que no necesita puntaje: la tranquilidad de quien sabe lo que vale aunque nadie esté mirando.

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