A pesar de la edad, sigue la “mamitis”: por qué sucede y cómo superarla

Treinta, cuarenta años y todavía necesita que “mamá” apruebe cada decisión importante: desde qué comer hasta con quién salir. Popularmente conocida como “mamitis”, esta dependencia emocional excesiva hacia la figura materna —que en teoría debería flexibilizarse con la adultez— sigue siendo moneda corriente en muchos adultos, y los especialistas en psicología coinciden en que no se trata de un capricho ni de falta de carácter, sino de un patrón vincular con raíces profundas.

No existe un diagnóstico clínico formal llamado “mamitis”: es un término coloquial para describir un vínculo de dependencia emocional desmedida con la madre, que persiste o se intensifica en la adultez.

Se diferencia del cariño y la cercanía sanos —que son deseables y forman parte de cualquier vínculo familiar saludable— en un rasgo central: la dificultad para tomar decisiones, sostener una pareja o construir una identidad propia sin la validación constante de la madre.

Señales más comunes de la “mamitis”

Consultar a la madre antes de decisiones cotidianas o de pareja, incluso las menores.

Priorizar sistemáticamente su opinión por encima de la de la pareja o de uno mismo.

Sentir culpa o ansiedad intensa al contrariarla.

Dificultad para independizarse física o económicamente pasada cierta edad.

Conflictos de pareja recurrentes vinculados a los límites (o ausencia de ellos) con la madre.

¿Por qué persiste en la adultez?

Los psicólogos suelen explicar este fenómeno a partir de la teoría del apego, que sostiene que el tipo de vínculo construido en la primera infancia deja una huella que condiciona cómo nos relacionamos después. Algunos de los factores que suelen señalarse son:

Crianza sobreprotectora. Cuando de niños se resolvió todo por la persona —sin dejarla enfrentar frustraciones ni tomar pequeñas decisiones—, de adulta puede no haber desarrollado herramientas propias para decidir y tolerar la incertidumbre.

Vínculos de “hijo parentalizado” a la inversa. En algunos casos, la madre depositó en el hijo o la hija un rol emocional central (confidente, sostén, compañía), generando una lealtad que resulta difícil de soltar sin sentir que se “abandona” a la madre.

Baja diferenciación del self. Es un concepto de la terapia familiar sistémica que describe la dificultad para distinguir los propios pensamientos y emociones de los de la familia de origen. A menor diferenciación, mayor probabilidad de que la opinión materna se viva como propia.

Miedo al conflicto o a la culpa. Poner un límite puede activar una culpa desproporcionada, sobre todo en culturas o familias donde la obediencia y el sacrificio filial se valoran mucho.

Contextos socioeconómicos. La dificultad para independizarse económicamente —común en varias generaciones jóvenes— también alarga la convivencia y refuerza, aunque no cause por sí sola, estos patrones.

Es importante remarcar que esto no distingue género: aunque el término “mamitis” suele asociarse popularmente a los varones, la dependencia emocional excesiva con la madre puede darse en cualquier persona.

Con confundir con el complejo de Edipo

La “mamitis” es un término coloquial que describe una dependencia o apego excesivo hacia la madre, mientras que el complejo de Edipo es un concepto teórico del psicoanálisis formalizado por Sigmund Freud.

Aunque en el día a día la gente suele usarlos como sinónimos para hablar de un hombre muy apegado a su mamá, tienen un origen, una estructura y un significado psicológico muy diferentes.

El complejo de Edipo se da en una etapa de la infancia (entre los 3 y 6 años). Consiste en el apego inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el del mismo sexo, como parte normal del desarrollo. Es una etapa normal del desarrollo infantil que idealmente se supera.

El impacto en la pareja y en la vida adulta

Uno de los terrenos donde más se nota es en la vida en pareja. Cuando las decisiones del hogar, la crianza de los hijos o incluso los conflictos cotidianos se resuelven “consultando primero” con la madre —o dándole a su opinión un peso mayor que a la de la pareja—, suelen aparecer tensiones. No se trata de dejar de querer o de frecuentar a la madre, sino de que el vínculo primario de la vida adulta pase a ser el de pareja, sin que terceros —ni siquiera los padres— ocupen ese lugar de decisión.

Cómo empezar a superarlo

Los especialistas coinciden en que salir de estos patrones no implica alejarse ni “romper” con la madre, sino redefinir el vínculo desde una posición más autónoma. Algunas estrategias habituales que se trabajan en terapia:

Poner límites progresivos y concretos. Empezar por decisiones pequeñas que se toman sin consulta previa, antes de escalar a las más significativas. Diferenciar “opinar” de “decidir”. La madre puede seguir dando su punto de vista, pero la decisión final —y la responsabilidad por ella— debe quedar en manos del adulto. Tolerar la culpa sin ceder automáticamente. Sentir culpa al poner un límite es esperable al principio; el objetivo no es eliminarla de inmediato, sino no dejar que dicte la conducta. Fortalecer la propia identidad. Invertir tiempo en intereses, amistades y proyectos propios ayuda a construir un criterio que no dependa de la aprobación materna. Trabajar la comunicación con la pareja. Hablar explícitamente sobre qué lugar ocupa la familia de origen en las decisiones conjuntas evita malentendidos y resentimientos. Buscar acompañamiento profesional. Cuando el patrón genera angustia significativa o deteriora vínculos, la terapia individual o de pareja permite trabajar el origen del vínculo y no solo sus síntomas.

Una cuestión de vínculo, no de familia

Superar la “mamitis” no significa querer menos a la madre, sino aprender a sostenerse a uno mismo sin que esa relación funcione como sostén exclusivo.

Como señalan quienes trabajan con dinámicas familiares, un vínculo maduro con los padres es aquel en el que el amor y el respeto se mantienen, pero la vida adulta —sus decisiones, su pareja, su rumbo— queda finalmente en manos de quien la vive.

También te puede interesar:

· El deseo de beber se vincula más al consumo socializante que al placer emocional personal

· La necesidad de hacer amigos y ampliar las conexiones sociales

· Miedo a animales, situaciones o cosas: ¿por qué sentimos fobias?