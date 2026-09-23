El deseo de beber se vincula más al consumo socializante que al placer emocional personal

Un estudio publicado en Scientific Reports analizó las respuestas de 446 adultos para determinar cómo el deseo de beber y el placer asociado al alcohol se relacionan con las razones para consumir y con la intención de cambiar esos hábitos.

Los participantes que informaron un mayor deseo de beber también presentaron puntuaciones más altas en los distintos motivos de consumo y en el test AUDIT (Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol), utilizado para medir problemas relacionados con el licor. El placer esperado se relacionó principalmente con beber para divertirse o socializar, pero no mostró una asociación significativa con el afrontamiento emocional.

El estudio fue financiado por el Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría a través del Fondo Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Los motivos para beber

La investigación incluyó a 251 mujeres, 187 hombres y ocho personas que eligieron otra categoría de género. La edad media fue de 44 años y la muestra presentó un nivel de consumo generalmente moderado, con una puntuación media de 8.34 en el AUDIT.

Los motivos de afrontamiento y el deseo de beber mantuvieron asociaciones directas con puntuaciones más elevadas en el AUDIT. Todos los motivos, salvo la conformidad, se relacionaron con un mayor nivel de problemas vinculados al alcohol.

Los resultados son compatibles con la teoría de la sensibilización del incentivo, según la cual el consumo repetido puede reforzar el deseo o impulso de beber, mientras el placer obtenido permanece estable o incluso disminuye. Sin embargo, el estudio no midió directamente ese proceso.

Intención de reducir el consumo aumenta junto con el deseo

Las personas con mayores puntuaciones en el AUDIT, más deseo de beber y una mayor motivación de afrontamiento expresaron una intención más firme de dejar o reducir el consumo.

Los motivos relacionados con la mejora del ánimo y el placer esperado se asociaron con una menor disposición al cambio. Los motivos sociales y de conformidad no fueron predictores significativos de esa intención.

El estudio fue transversal y se basó en respuestas autoinformadas sobre situaciones imaginarias. Además, los participantes fueron reclutados mediante anuncios en Facebook y los instrumentos utilizados para evaluar escenarios específicos aún no habían sido validados formalmente. Los autores plantean realizar seguimientos prolongados, diarios de consumo y estudios con personas que presenten trastornos graves por consumo de alcohol.

Deseo ocasional de beber y dependencia

La diferencia clave está en el control, la frecuencia y las consecuencias: un deseo ocasional es algo pasajero y manejable, mientras que la posible dependencia se manifiesta como una necesidad compulsiva que interfiere con tu vida y que no logras controlar a pesar de quererlo.

Señales de un deseo ocasional:

Bebes en contextos sociales específicos (fiestas, celebraciones) y no sientes urgencia fuera de esos momentos.

Puedes decidir no beber si te lo propones (por salud, economía, conducción, etc.) sin malestar significativo.

No necesitas más cantidad con el tiempo para notar los efectos (no hay tolerancia clara).

No hay consecuencias negativas recurrentes en el trabajo, estudios, relaciones o salud.

Señales de alerta:

Los profesionales usan criterios como los del DSM?5. Se considera posible trastorno cuando, en los últimos 12 meses, se presentan dos o más de estos signos; cuantos más, mayor gravedad (leve, moderado, intenso).

Pérdida de control : bebes más o durante más tiempo del que planeabas.

: bebes más o durante más tiempo del que planeabas. Deseo intenso (craving) : ansias fuertes o pensamientos recurrentes sobre beber.

: ansias fuertes o pensamientos recurrentes sobre beber. Intentos fallidos de reducir el consumo : has querido bajar o dejarlo y no has podido.

: has querido bajar o dejarlo y no has podido. Mucho tiempo dedicado : gran parte del día se va en conseguir alcohol, beber o recuperarte.

: gran parte del día se va en conseguir alcohol, beber o recuperarte. Impacto en obligaciones : fallas o rindes menos en trabajo/estudio/casa por la bebida.

: fallas o rindes menos en trabajo/estudio/casa por la bebida. Problemas sociales/relacionales : discusiones, conflictos o aislamiento por beber.

: discusiones, conflictos o aislamiento por beber. Abandono de actividades : dejas hobbies o planes que antes disfrutabas.

: dejas hobbies o planes que antes disfrutabas. Uso en situaciones de riesgo : conducir, manejar maquinaria, sexo sin protección bajo efectos del alcohol.

: conducir, manejar maquinaria, sexo sin protección bajo efectos del alcohol. Continuar a pesar del daño físico/mental : sigues bebiendo aunque empeore una enfermedad o tu estado de ánimo.

: sigues bebiendo aunque empeore una enfermedad o tu estado de ánimo. Tolerancia : necesitas más cantidad para emborracharte o sentir lo mismo.

: necesitas más cantidad para emborracharte o sentir lo mismo. Abstinencia: temblores, sudoración, ansiedad, insomnio, náuseas o, en casos graves, convulsiones al dejar de beber.

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