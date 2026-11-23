Una serie de sismos, el más reciente la madrugada de este lunes 23 de noviembre, se ha registrado en varias zonas del sur de California, sin que se tengan reportes de personas lesionadas o por daños materiales.

En un reporte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que un temblor de magnitud 3.2 ocurrió a las 3.57 a.m. de este lunes, con un epicentro localizado a 8.4 millas (13.5 kilómetros) al suroeste de Newport Beach, condado de Orange, a una profundidad de 7.3 millas (11.8 kilómetros).

Las autoridades no emitieron ninguna alerta o aviso de tsunami por este terremoto.

Sigue leyendo: USGS registra más de 80 sismos de baja magnitud en Los Ángeles

El movimiento telúrico de este lunes es el más reciente de una serie de sismos que han sacudido el sur de California desde el viernes 20 de noviembre.

Un temblor de magnitud 3.3 se registró a las 9:17 p.m. de este domingo, con epicentro a cuatro millas (6.4 kilómetros) al suroeste de la costa, cerca de Manhattan Beach, a una profundidad de 6.2 millas (10 kilómetros), de acuerdo con el USGS.

Unas horas después, aproximadamente a las 10:45 p.m., el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que se registró una réplica de magnitud 2.0 a unas dos millas (3.2 kilómetros) al suroeste del epicentro del sismo en Manhattan Beach.

Sigue leyendo: Residentes de California deben estar preparados para terremotos

La mañana del viernes 20 de noviembre, se registró un temblor de magnitud 3.9 cerca de Commerce, seguido la mañana de este sábado de un sismo de magnitud 3.3 frente a la costa cerca de San Pedro.

De acuerdo con el sistema de informes “Did You Feel It?” (¿Lo sentiste?) del USGS, más de 1,700 residentes en zonas como Redondo Beach, Santa Mónica, El Segundo y en la península de Palos Verdes, reportaron haber sentido temblores a causa del sismo de la noche de este domingo.

Sigue leyendo:

· Se registra serie de 344 temblores en el sur de California

· Serie de temblores sacude al condado de San Bernardino

· Se levanta alerta de tsunami para una parte de la costa de California