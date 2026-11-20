Un sismo de magnitud 4.4 sorprendió a residentes del área metropolitana de Los Ángeles durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre. El movimiento ocurrió a las 3:25 a.m., cuando buena parte de la población todavía dormía, y se percibió en distintas ciudades del sur de California.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a aproximadamente un kilómetro al noroeste de Commerce, cerca de East Los Angeles. El movimiento tuvo una profundidad de 16.6 kilómetros, equivalente a poco más de 10 millas.

Residentes reportaron que lo sintieron

El temblor no se limitó a Commerce. Los reportes enviados por habitantes a la plataforma “Did You Feel It?” del USGS señalaron que también se percibió en lugares como Alhambra, San Gabriel, Pasadena y Long Beach.

Incluso hubo personas que reportaron haber sentido el movimiento en zonas más alejadas, entre ellas North Hollywood y Calabasas.

La amplitud de los reportes muestra cómo un movimiento sísmico de esta intensidad puede sentirse en distintas partes de la región angelina, aunque su epicentro se encuentre concentrado en una zona específica.

?? There was a lot of moving and shaking in Los Angeles this morning when a magnitude 4.4 earthquake struck.



Live airport cameras captured the trembling near LAX around 3:25 a.m. local time.



Writer: Jamie pic.twitter.com/BVm5TI408y — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2026

Esto se sabe sobre posibles daños

Los Angeles Times también informó sobre el temblor y señaló que, en los primeros reportes, no había información de daños. Por su parte, ABC7 indicó que no se habían reportado lesiones graves ni daños materiales importantes.

La magnitud del sismo fue actualizada en los registros consultados: aunque algunos reportes iniciales mencionaron 4.4, el dato que aparece en el registro del USGS es 4.2.

Las autoridades mantienen disponible la plataforma del organismo para que los residentes indiquen si sintieron el movimiento y en qué zona se encontraban.

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