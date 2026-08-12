Residentes de California deben estar preparados para terremotos

Los recientes terremotos que ocurrieron en Venezuela y Colombia sirven como recordatorio para los residentes de California de que deben estar preparados para un terremoto, un desastre natural que puede ocurrir en cualquier momento.

La alta actividad sísmica en California es consecuencia de las más de 500 fallas geológicas que se localizan en el estado, entre las que destacan la más grande y famosa: la falla de San Andrés; así como las fallas de Hayward, en el norte, y la de San Jacinto, en el sur.

La falla de San Andrés, de 800 millas (1,300 kilómetros) de longitud, se ubica a 10 millas de profundidad, como límite tectónico entre la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico. Es famosa por producir grandes y devastadores terremotos.

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Entre las grandes ciudades que se localizan cerca de la falla destacan San Francisco y Los Ángeles, ambas con millones de habitantes en sus áreas metropolitanas.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene a California en la categoría de “riesgo muy alto” de terremotos. En el estado ocurren sismos de gran magnitud con más frecuencia, solo superado por Alaska.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) es la agencia federal que proporciona al público y a los responsables políticos una comprensión clara de los peligros naturales, además de ofrecer un monitoreo sísmico integral en tiempo real.

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De acuerdo con el USGS, en California se registran miles de sismos cada año, la mayoría imperceptibles para la población. Tan solo en el sur del estado, ocurren al menos 10,000 temblores al año.

La ciencia todavía no tiene la tecnología para predecir, con exactitud, cuándo va a ocurrir un gran terremoto. Sin embargo, los científicos han advertido que la probabilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud en California es muy alta en los próximos 30 años.

Cada año, en California se lleva a cabo un simulacro de un terremoto, con un ejercicio que lleva por nombre Great ShakeOut. Para este año, está programado para las 10:15 a.m., hora del Pacífico, del jueves 15 de octubre de 2026.

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El propósito del Great ShakeOut es que los californianos conozcan y pongan en práctica lo que deben hacer en caso de que ocurra un terremoto.

Los expertos en gestión de emergencias recomiendan seguir tres pasos simples: tirarse, cubrirse y sujetarse, para prevenir lesiones, o incluso la muerte, en caso de que ocurra un terremoto de gran magnitud.

Si comienza a sentir un temblor o recibe una alerta de terremoto, tírese al suelo donde esté, apoyándose sobre las manos y las rodillas. Esta posición le protege de ser derribado y reduce las posibilidades de ser golpeado por objetos que caen o que salen despedidos.

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Segundo: cubrirse la cabeza y el cuello con un brazo y una mano, en posición inclinada para proteger los órganos vitales. Si hay una mesa o escritorio resistente, meterse debajo para protegerse. Si no hay un refugio cerca, arrastrarse junto a una pared interior.

Tercero: esperar hasta que pase el temblor. Bajo refugio, sujétese con una mano y prepárese para moverse con el refugio si se puede desplazar. Sin refugio, proteja la cabeza y el cuello con ambos brazos y manos.

Las personas que usan silla de ruedas o andador, deben poner el freno de las ruedas e inclinarse hacia adelante lo más bajo posible, y después cubrirse y sostenerse.

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Durante mucho tiempo, se pensó que refugiarse en el marco de una puerta era seguro. Sin embargo, este consejo está desactualizado y nunca debió haberse recomendado.

Las puertas no son más resistentes que cualquier otra parte de la casa, no protegen de la caída de objetos ni de que estos salgan disparados, además no constituyen un espacio seguro en el improbable caso de un derrumbe del edificio.

Para encontrar otras recomendaciones de accesibilidad o escenarios específicos, puede consultar este enlace.

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A pesar de que no se pueden predecir los terremotos, California desarrolló la aplicación ShakeAlert que avisa a los usuarios de teléfonos celulares, con unos segundos de anticipación antes de que ocurra un gran sismo.

“El sistema de alerta realmente intenta difundir la información lo más rápido posible, y eso es alertar a la gente si hay peligro de temblor”, explicó Allen Husker, miembro de la Red Sísmica del Sur de California.

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