El horóscopo del amor para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 anticipa oportunidades románticas, conversaciones trascendentales y algunos desafíos en las relaciones de los signos del zodiaco.

Con los consejos para tu signo, cortesía de astrólogos del sitio Hindustan Times, podrás navegar a través de las aguas del amor con más seguridad.

No obstante, la clave de estos días será fortalecer la comunicación, establecer límites saludables y evitar apresurarse cuando una nueva conexión comienza a despertar interés, dicen los astros.

Aries

Esta semana tendrás la oportunidad de comprender mejor qué deseas en el amor.

Si tienes pareja, podrían surgir conversaciones sobre planes de futuro y decisiones que fortalezcan la relación.

Si estás soltero, podrías sentir atracción por alguien que comparta tus ambiciones y valores. Confía en ti, pero permite que los sentimientos crezcan sin presiones.

Tauro

La incertidumbre emocional podría comenzar a quedar atrás, permitiéndote disfrutar más de tu independencia.

Si tienes pareja, evita que las preocupaciones económicas o personales creen distancia entre ustedes.

Si estás soltero, quizá necesites sanar algunas decepciones antes de abrirte a una nueva relación. Recuerda que tu valor no depende de tener pareja.

Géminis

Después de un comienzo de semana tranquilo, podrían aparecer conversaciones interesantes y oportunidades románticas.

Si tienes una relación, encontrar espacios individuales sin perder la curiosidad por el otro fortalecerá el vínculo.

Si estás soltero, un mensaje inesperado o un nuevo encuentro podría despertar tu interés. No tengas prisa por definir lo que todavía está comenzando.

Cáncer

El amor podría convertirse en una fuente de estabilidad y satisfacción emocional.

Las parejas tendrán la oportunidad de comprenderse mejor y hacer planes que fortalezcan su futuro.

Si estás soltero, podrías sentirte preparado para conocer a alguien con valores similares a los tuyos. Mantén la apertura al romance, sin olvidar tus límites personales.

Leo

El compromiso y el deseo de construir una relación duradera serán protagonistas.

Si tienes pareja, podrías concentrarte en proyectos familiares y momentos de calidad.

Si estás soltero, alguien maduro, confiable y emocionalmente disponible podría llamar tu atención.

Esta semana recuerda que también mereces recibir cariño y no siempre tienes que tomar la iniciativa.

Virgo

El romanticismo podría intensificarse con invitaciones, conversaciones inesperadas y nuevas ilusiones.

Las parejas tendrán la oportunidad de recuperar la chispa mediante experiencias diferentes.

Si estás soltero, podrías conocer a alguien que aporte entusiasmo y calidez a tu vida.

Disfruta de las nuevas posibilidades, pero deja que el tiempo revele la compatibilidad.

Libra

Tu encanto y confianza podrían atraer miradas, aunque será importante mantener claras tus expectativas sentimentales.

Si tienes pareja, procura hablar directamente sobre los desacuerdos en lugar de acumular frustraciones.

Si estás soltero, podrías experimentar una atracción intensa. Antes de involucrarte demasiado, observa si la otra persona busca lo mismo que tú.

Escorpio

Se perfila una semana emocionalmente significativa. Las parejas podrían experimentar mayor cercanía gracias al afecto, los valores compartidos y las conversaciones sinceras.

Si estás soltero, podrías atraer a alguien interesado en construir una conexión profunda.

También será un buen momento para reconocer lo que necesitas y acercarte al amor con mayor madurez.

Sagitario

Tus relaciones necesitarán equilibrio y comunicación reflexiva.

Si tienes pareja, será importante encontrar tiempo para compartir, incluso cuando las responsabilidades personales ocupen buena parte de la semana.

Si estás soltero, alguien podría despertar tu interés, pero quizá todavía no tengas claro si deseas avanzar. Escucha tus emociones antes de decidir.

Capricornio

Esta semana podría llevarte a reflexionar sobre experiencias sentimentales anteriores.

Las parejas tendrán la oportunidad de resolver asuntos pendientes y fortalecer las bases de su relación.

Si estás soltero, quizá necesites comprender qué aprendiste de una historia pasada antes de comenzar otra. No permitas que las decepciones te impidan volver a enamorarte.

Acuario

La paciencia, la generosidad y la comprensión serán esenciales. Si tienes pareja, procura que los pequeños desacuerdos no se conviertan en conflictos mayores y recuerda que el esfuerzo debe ser mutuo.

Si estás soltero, podrías conocer a alguien mediante amistades o actividades sociales. La atracción quizá no sea inmediata, pero podría desarrollarse poco a poco.

Piscis

La renovación emocional será uno de los temas principales de tu semana.

Si tienes pareja, será importante conversar sobre límites, expectativas y necesidades que quizá no has expresado.

Si estás soltero, podrías experimentar una atracción intensa, aunque conviene no idealizar demasiado pronto a la otra persona.

La paciencia te ayudará a descubrir si existe una conexión auténtica.