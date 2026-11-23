Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 29 de noviembre de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué te deparan los astros, en el amor y dinero, del 23 al 29 de noviembre de 2026
En sus predicciones semanales, el astrólogo Kirón le dice a cada signo del zodiaco qué le espera en el amor y dinero durante esta semana que termina el 29 de noviembre.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Reencuentros impensados que borrarán de su memoria antiguos dolores. Contento, bien acompañado, con ganas de compartir esperanzas.
DINERO: Si no está conforme con su presente, aproveche para corregir el rumbo. Deje para después las tareas rutinarias.
CLAVE DE LA SEMANA: Insista con sus razones hasta que todos entiendan.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Inseguridad y miedos sin motivo. La objetividad será su mejor recurso ante el desborde. Relájese y alcanzará una real unión.
DINERO: En plan de realizarse. Si no está conforme con su ocupación actual, algo ayudará a poder cambiarla.
CLAVE DE LA SEMANA: Si es ambiguo, los demás no sabrán qué necesita. Especifique.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Podría hacerse realidad ese sueño de un amor para toda la vida. Todo está dado para que usted supere cada limitación del presente.
DINERO: Con una maniobra ágil cambia el rumbo de su economía. Prospera entre negocios acertados y alianzas.
CLAVE DE LA SEMANA: No permita que una decepción mate su ideal.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: ¿Un familiar está muy demandante? Tenga cuidado y paciencia. Acepte los defectos de quien ama, si pretende mantener la relación.
DINERO: Repunte financiero. Descubrirá que es infinitamente más eficiente que en el pasado y se hará respetar.
CLAVE DE LA SEMANA: No renuncie a su punto de vista. Hágalo valer.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Un romance en flor. Ya nadie podrá deprimirse si usted lo anima. Atraerá a gente optimista, proactiva, emprendedora y vital.
DINERO: Luz verde para sus negocios. Renuncie a sus decisiones más conservadoras. El temor es un mal consejero.
CLAVE DE LA SEMANA: Intente modernizarse, pero sin perder su verdadera esencia.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Si está especialmente agotado o irritado, evite crisis poniendo piloto automático. Un saludable vínculo con sus amigos del corazón.
DINERO: Mantenga sus planes originales sin aferrarse tanto a las fluctuaciones del mundo exterior. Estabilidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Si se siente desconectado de su naturaleza, recupere el eje.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Un gesto cariñoso quiebra todas sus resistencias. Por momentos se encierra en sí mismo; no pierda de vista a quien está cerca.
DINERO: Sin excusas. Deberá cumplir con los compromisos contraídos aunque tenga que superar diversos impedimentos.
CLAVE DE LA SEMANA: No se preocupe por lo que aún no sucedió. Optimismo.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: A nivel familiar será complicado decidir entre todos, pero hacer el esfuerzo valdrá la pena. La armonía se construye en el día a día.
DINERO: Pocas novedades y muchos ideales. Con tener buena disposición será suficiente. Elija invertir en nueva tecnología.
CLAVE DE LA SEMANA: Improvise. Demasiada formalidad no es para usted.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Se estrechan lazos sin demandas ni exigencias, en sana libertad. Etapa muy buena para reconciliaciones y reencuentros divinos.
DINERO: Operación importante. Decídase en el momento oportuno, ni antes ni después, y dará en el blanco.
CLAVE DE LA SEMANA: La ansiedad no lo acerca a la meta; adáptese a la espera.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Deje ir esos amores que le impiden afirmarse. La palabra de los demás no debe tener más peso que su corazón. A centrarse.
DINERO: Supera escollos con una asombrosa fuerza de voluntad. Quienes lo rodean no lo dejarán bajar los brazos.
CLAVE DE LA SEMANA: Estos son tiempos perfectos para recuperar energías.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Hará lo que no pudo o no supo hacer en el pasado. Se afina ese sexto sentido que le permite saber las intenciones de los demás.
DINERO: Crece en su profesión. Sea moderado y previsor. Le sonríe la fortuna, pero todo exceso será perjudicial.
CLAVE DE LA SEMANA: Cédales el paso a quienes merecen su consideración.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Que el despecho no lo impulse. Mejor será dar una respuesta madura. Un romance parece nacer de la nada, pero crece sin cesar.
DINERO: Un gesto oportuno le asegura bienestar material. Sea generoso con todos aquellos que lo ayudaron en su camino.
CLAVE DE LA SEMANA: Jamás se arrepienta de las buenas acciones. Son su capital.
Por Kirón