El “cerebro helicóptero”: un sistema nervioso en alerta constante

Un análisis de 44 estudios, publicado en Frontiers in Psychology, relacionó el doomscrolling, desplazamiento compulsivo por contenido negativo en internet, con niveles más altos de ansiedad y angustia psicológica. Los resultados muestran una asociación, no una relación de causa y efecto.

El neurólogo Steven Resnick usa el término “cerebro helicóptero” para describir un estado de vigilancia elevada que puede activarse ante la sobrecarga de información, la incertidumbre y otros factores de estrés.

El especialista, jefe de la División de Neurología y director médico del Centro Integral de Ictus del Centro Médico Mount Sinai en Miami Beach (Florida), señaló a Fox News Digital que esta respuesta puede acompañarse de síntomas como fatiga, problemas de sueño, mareos, hormigueo, dolores de cabeza y molestias gastrointestinales. Aun así, los síntomas persistentes o inexplicables requieren una evaluación médica.

Diagnóstico complejo

Resnick dijo Fox que a menudo ve pacientes que experimentan síntomas que les cuesta explicar y que, en algunos casos, son evaluados por varios especialistas antes de poder identificarlos.

“Acaban acudiendo a un neurólogo, que los remite al gastroenterólogo, que los remite al cardiólogo y luego al reumatólogo”, afirmó.

“No entienden que lo que sienten es auténtico, es real; es el sistema nervioso el que se activa”, añadió.

Si bien la sobrecarga constante de información puede contribuir a este estado elevado de alerta, Resnick explicó que los mismos patrones pueden surgir en respuesta a los factores estresantes cotidianos y a hábitos profundamente arraigados.

Señales de que doomscrolling te está afectando

El doomscrolling está afectándote si consumes noticias o redes negativas de forma compulsiva y eso empieza a alterar tu ánimo, sueño, concentración o rutina diaria. Las señales suelen aparecer tanto en lo emocional como en lo físico.

Señales emocionales:

Sientes ansiedad, miedo, tristeza, irritabilidad o desesperanza durante o después de revisar noticias.

Tienes una urgencia constante de “no perderte nada” y actualizas el feed aunque el contenido te haga sentir mal.

Te cuesta desconectar de los problemas del mundo; sigues pensando en las noticias después de cerrar el móvil.

Notas cambios de humor repentinos, apatía, sensación de sobrecarga o una visión cada vez más negativa del entorno.

Te sientes impotente o agotado emocionalmente, pero aun así vuelves a leer más contenido negativo.

Señales físicas:

Duerme peor: te cuesta conciliar el sueño, te despiertas de madrugada o te acuestas mucho más tarde por mirar el teléfono.

Presentas fatiga, tensión muscular, dolor de cabeza, dolor de cuello u hombros, fatiga visual o molestias digestivas.

Puedes sentir sobrestimulación, nerviosismo o incluso aumento de la presión arterial tras exposiciones prolongadas a contenido estresante.

Señales en tu vida diaria:

Pierdes la noción del tiempo: entras a mirar una noticia y pasas mucho más tiempo del previsto desplazándote.

Tu concentración, trabajo, estudio o tareas cotidianas se ven interrumpidos por la necesidad de revisar el móvil.

Descuidas relaciones, ejercicio, descanso u otras responsabilidades por estar pegado a la pantalla.

Revisas las noticias varias veces al día o lees repetidamente artículos sobre el mismo tema, buscando una actualización tranquilizadora que no llega.

5 estrategias para interrumpir el estrés

Steven Resnick describió cinco estrategias para reconocer los patrones, calmar el sistema nervioso y desarrollar respuestas más saludables al estrés:

Reconocer las emociones: identificar y expresar lo que se siente puede ayudar a que la persona se sienta escuchada y segura.

Detectar patrones y desencadenantes: observar reacciones repetidas y las señales que las ponen en marcha permite responder con mayor conciencia.

Reforzar hábitos saludables: sustituir conductas poco útiles por otras más beneficiosas y asociarlas con recompensas inmediatas, aunque sean pequeñas.

«Flotar, en lugar de luchar»: ante la ansiedad, Resnick recomienda permitir que aparezca la sensación y, cuando sea seguro, afrontar la situación temida para aprender a asociarla con seguridad.

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