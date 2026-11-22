América y Pumas cerraron la fase regular del torneo Apertura 2026 completamente por la puerta de atrás tras sufrir dolorosas derrotas en la jornada 17 que golpearon de lleno sus respectivos objetivos deportivos.

Mientras las Águilas dejaron escapar el liderato general al caer 1-0 frente a unos Tigres ya eliminados, los universitarios firmaron su fracaso quedando fuera de la Liguilla tras perder 2-0 en casa ante los Rayados de Monterrey.

El conjunto de Coapa saltó a la cancha del Estadio Universitario con la oportunidad inmejorable de dormir en la cima de la clasificación con 33 unidades y meterle máxima presión a Cruz Azul. Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Almada exhibió una preocupante falta de contundencia frente al arco de Nahuel Guzmán y se quedó en blanco sin anotar por primera vez en toda la campaña.

Cuando el empate sin goles parecía rescatar al menos un punto para los azulcremas, un golazo de tiro libre de Juan Brunetta al minuto 90+2 sentenció la debacle americanista en el Volcán.

Con este descalabro, las Águilas ligaron cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, perdieron toda opción de ser líderes y dejaron su subliderato en manos de lo que haga Chivas este domingo, pues si el Rebaño suma, caerán al tercer puesto.

Por su parte, la noche en el Estadio Olímpico Universitario resultó igual de amarga para unos Pumas que pasaron del subcampeonato del semestre anterior a quedarse con las manos vacías. Aunque el cuadro del Pedregal saltó al terreno de juego matemáticamente eliminado tras las victorias previas de Pachuca y León, ni siquiera pudo regalarle un triunfo de despedida a su afición y salió entre abucheos.

Pese a tener la posesión de la pelota y jugar buena parte del complemento con un hombre más, la escuadra de Esteban Solari pagó muy cara su falta de puntería en opciones claras de Juninho y Alan Medina. Rayados aprovechó la desesperación local y liquidó el encuentro con un doblete de Luca Orellano al minuto 74 y al 90+1 para llevarse el boleto a la Fiesta Grande y dejar a los auriazules estancados en el undécimo puesto con 21 puntos.

? ¡GOL DEL MONTERREY! ?? ¡Doblete y Orellano manda a Rayados a la liguilla del fútbol mexicano! ????



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De esta manera, ambos clubes capitalinos encararán el cierre del año con panoramas sumamente contrastantes, pero unidos por un cierre gris en la última fecha. Pumas deberá replantear su proyecto desde cero tras alargar a quince años y medio su sequía sin títulos, mientras que el América llegará a los cuartos de final lleno de dudas y obligado a despertar si no quiere despedirse prematuramente del campeonato.

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