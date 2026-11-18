Previo al arranque de la Copa del Mundo de 2026 y tras la salida de André Jardine, el dueño del América, Emilio Azcárraga Jean, le ofreció directamente a Rafael Márquez tomar las riendas del conjunto azulcrema antes de llegar al banquillo de la Selección Mexicana.

Esta información fue revelada por Alejandro Gómez, director de AS México y AS USA Latino, durante su programa El Jefe y el Máster, donde detalló que una fuente muy cercana al club le confirmó el acercamiento del empresario con el hoy seleccionador nacional.

De acuerdo con el periodista, el máximo mandatario de las Águilas buscaba un perfil de jerarquía para mantener la inercia ganadora tras el histórico tricampeonato conseguido por el estratega brasileño en Coapa.

La propuesta de Azcárraga consistía en que el llamado Kaiser de Michoacán dirigiera durante un par de años al equipo más ganador de la Liga MX para adquirir experiencia en los banquillos y posteriormente asumiera el mando del Tricolor en un nuevo ciclo mundialista.

Sin embargo, el exdefensor del Barcelona declinó la invitación para hacerse cargo del conjunto capitalino, decisión que obligó a la directiva americanista a decantarse finalmente por la contratación del técnico uruguayo Guillermo Almada.

Según el análisis de Gómez, este rechazo hacia uno de los hombres con mayor peso y poder de decisión dentro de la Federación Mexicana de Futbol hoy cobra una relevancia especial, pues podría explicar la poca paciencia que existe con el arranque irregular del timonel mexicano.

El comunicador señaló que el actual entrenador nacional decidió saltarse ese proceso de fogueo en un club de alta exigencia para cumplir su sueño inmediato, situación que hoy lo tiene aprendiendo el oficio sobre la marcha al frente del equipo de todos.

Además de este episodio detrás de bambalinas en Coapa, Gómez también sacó a relucir una vieja anécdota que retrata el temperamento del hoy estratega cuando todavía portaba el gafete de capitán dentro del terreno de juego en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

Durante aquel dramático encuentro frente a Costa Rica en San José bajo el fugaz mando de Víctor Manuel Vucetich, el entonces presidente federativo Justino Compeán se encontraba en la puerta del vestidor intentando animar a los seleccionados nacionales tras el tropiezo.

? ¡RAFA MÁRQUEZ PUDO DIRIGIR AL AMÉRICA! ?



Emilio Azcárraga le ofreció a Rafael Márquez convertirse en entrenador de las Águilas antes del Mundial de 2026, según reveló @AlejandroGomezA en El Jefe y el Máster.



Tras la salida de André Jardine, la propuesta era que el ‘Káiser’? pic.twitter.com/cBUmpu487b — AS México (@ASMexico) November 18, 2026

En ese preciso instante entró un furioso Márquez al vestuario, golpeó con fuerza la parte superior de la pared y lanzó un reclamo encendido cuestionando los movimientos tácticos del cuerpo técnico, una presión muy similar a la que hoy le toca vivir desde el otro lado de la línea de cal.

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