La salida de la Selección Mexicana del Top 10 en la reciente actualización del Ranking Mundial de la FIFA desató una ola de críticas ilógicas contra Rafael Márquez, en una visión sumamente equivocada de los jóvenes expertos del periodismo de redes sociales que ya quieren prender las alarmas antes de tiempo.

Para este sector acostumbrado a la inmediatez digital, el retroceso del Tricolor del décimo al décimo tercer puesto parece una catástrofe nacional, olvidando que el proyecto del llamado Kaiser de Michoacán apenas va dando sus primeros pasos tras tomar las riendas del equipo nacional.

? ¡México se desploma en el Ranking FIFA!

Su caída deja en evidencia al Tri de Rafa Márquez ?https://t.co/SdI2P5NNt8 — SoyReferee (@SoyReferee) November 18, 2026

El movimiento en el escalafón mundial ocurrió luego de la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, un combinado ubicado en el peldaño 67 con el cual se sufrió un descalabro en Kingston y posteriormente se obtuvo un triunfo por la mínima en Monterrey.

Lejos de caer en el pánico que pretenden vender las nuevas generaciones de analistas de escritorio, en el entorno futbolístico debe imperar la calma, entendiendo que el verdadero examen de grado para el estratega michoacano llegará hasta la disputa del Final Four del torneo regional.

Con esta modificación matemática tras la Fecha FIFA de noviembre de 2026, el cuadro azteca cedió su sitio de privilegio ante Colombia, que ingresó al selecto grupo de los diez mejores, además de verse superado por potencias europeas como Alemania y Suiza.

En la parte más alta de la clasificación no hubo movimientos entre España, Argentina, Francia e Inglaterra, aunque los ingleses rompieron la racha de 43 partidos invictos de los campeones del mundo al derrotarlos 3-2 a domicilio en la Liga de Naciones de la UEFA.

¡GOLPE AL TRI! ???



La Selección Mexicana sale del Top 10 del Ranking FIFA. Aunque avanzó en Nations League, la derrota ante Jamaica le salió carísima al equipo de Rafa Márquez. ?#wdeportes #FutbolMexicano https://t.co/OgmDUXHuaT — W Deportes (@deportesWRADIO) November 18, 2026

La gran sorpresa de la jornada la dio Marruecos al escalar dos posiciones hasta el quinto lugar, firmando su mejor ubicación histórica desde la creación del listado en 1993 tras vencer a Níger, lo que provocó el descenso de Portugal y Brasil luego de caer ante Dinamarca y Japón.

A pesar de este bache estadístico y de haber sumado cinco encuentros sin ganar antes de vencer a los caribeños en suelo regio, México se mantiene como el mandón absoluto de la Concacaf, superando todavía a Estados Unidos en el sitio 16 y a Canadá en el peldaño 25.

??? ¡MÉXICO SALE DEL TOP 10 DEL RANKING FIFA! ??



?La Selección Mexicana perdió TRES LUGARES en el último acomodo de selecciones del 2026, después de avanzar al Final Four de Concacaf Nations League, donde se medirá en Semifinales a Estados Unidos.



??Luego de escalar al? pic.twitter.com/q24BxpCvhQ — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 18, 2026

La próxima actualización oficial del organismo rector del balompié mundial se publicará el 16 de diciembre de 2026, fecha en la que el conjunto mexicano ya no tendrá actividad en la cancha y el cuerpo técnico podrá trabajar con tranquilidad rumbo a sus compromisos decisivos del próximo año.

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