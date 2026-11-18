Al delantero mexicano Santiago Giménez le urge mucho más que una buena limpia con los brujos de Catemaco para espantar los malos espíritus que le tienen cerrada la portería en la Selección Mexicana, donde su falta de puntería ya resulta alarmante al grado de que varios defensas históricos presumen más o los mismos goles que el famoso Bebote.

Resulta increíble que el atacante del Porto apenas acumule seis anotaciones en 55 encuentros disputados con el combinado nacional, una cifra para llorar que lo deja muy mal parado frente a futbolistas cuya obligación principal nunca fue pisar el área rival ni cargar con el peso de la ofensiva azteca.

¿QUÉ PASA CON 'SANTI'? ???



La última vez que Santiago Giménez anotó gol con la Selección de #México en competición oficial, fue el 16 de julio de 2023 en la final de Copa Oro ante Panamá, una racha de más llamativa y que preocupa por la necesidad del 'Tri' de cara a portería.? pic.twitter.com/W00NHXARNc — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 17, 2026

Aunque el técnico Rafael Márquez todavía le tiene fe y lo mantiene en sus convocatorias, la realidad en el terreno de juego es terca y el artillero europeo simplemente no logra reencontrarse con las redes cada vez que se enfunda la playera verde de nuestro país.

La malaria llegó a tal extremo en el reciente compromiso ante Jamaica en el Estadio de Rayados, donde el estratega nacional prefirió jugar sin un centro delantero nominal y dejó al exjugador de Cruz Azul comiendo banca todo el partido sin darle un solo minuto de actividad

Para colmo de males en medio de su ausencia de goles, la exigente afición de Monterrey no le perdonó el mal momento y lo abucheó sonoramente ayer cuando salió a calentar al costado de la cancha listo para entrar de cambio, aunque el delantero aguantó vara y más tarde en la banca se dio tiempo para firmar autógrafos.

Mientras Julián Quiñones y Santiago Sandoval recibieron oportunidad en ese duelo de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones, el atacante que milita en Portugal vio desde la zona técnica cómo Jesús Corona se vestía de héroe para darle el triunfo y el pase a México.

??? México avanzó, pero no todos convencieron. Santiago Giménez y Armando “Hormiga” González terminaron la serie ante Jamaica sin gol y quedaron bajo la lupa rumbo al Final Four. ? https://t.co/6w5HdaCPaq pic.twitter.com/MX7WUfK2m4 — Publimetro México ? (@PublimetroMX) November 18, 2026

Las comparaciones resultan odiosas pero necesarias para dimensionar este bache futbolístico, ya que zagueros y mediocampistas de antaño lograron igualar o superar la cuota goleadora del actual ariete mexicano sin tener la responsabilidad de ser los referentes del ataque.

Nombres como los defensas Miguel Layún y el histórico Claudio Suárez, además de mediocampistas como Ignacio Ambriz, Ramón Morales y Gerardo Torrado, registraron seis dianas durante su paso por el Tricolor, dejando en evidencia la pobre productividad del delantero.

Incluso extremos como el propio Tecatito Corona, quien suma 12 tantos en 74 duelos, o competidores directos por el puesto como Henry Martín, con 11 goles en 46 partidos, presumen mejores números que el atacante que hoy sufre para hacerse presente en el marcador.

¿Qué pasa con Santiago Giménez en la Selección Mexicana? ?



La sequía del Bebote con el Tricolor atraviesa su momento más crítico. Esta fue la última vez que registró un gol con la camiseta verde. ??#wdeportes #FutbolMexicano https://t.co/Wm8I1IYSzK — W Deportes (@deportesWRADIO) November 17, 2026

Las constantes lesiones y la falta de regularidad en el viejo continente han mermado el olfato goleador de un futbolista que no festeja un tanto con el combinado mexicano desde aquel empate amistoso frente a Corea del Sur disputado el 9 de septiembre de 2025.

Con el reloj marcando ya 435 días de absoluta sequía internacional, al delantero no le quedará de otra más que encomendarse a todos los santos y esperar hasta la próxima fecha FIFA para intentar sacudirse esta salación que hoy lo tiene a la sombra de varios defensores.

Seguir leyendo:

-Santiago Giménez estará en el ataque de México vs. Jamaica, pero Rafa Márquez duda entre Huescas o Reyes

– México sufre con Jamaica, pero avanza con lo justo al Final Four con el criterio de desempate

– Santiago Giménez parece el elegido en el ataque de México contra Jamaica en la Nations League







