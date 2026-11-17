México avanzó con apenas lo justo al Final Four de la Concacaf Nations League tras vencer 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con este resultado en Monterrey, el Tricolor igualó 3-3 en el marcador global y eliminó a los caribeños gracias al criterio de desempate por los 2 goles anotados como visitante el sábado pasado en Kingston.

Al conjunto nacional le bastó una solitaria anotación de Jesús Corona al minuto 35 para resolver un compromiso sumamente complicado en el que estuvo cerca de protagonizar uno de los peores fracasos de su historia. Tras sudar frío durante más de media hora, el tanto del Tecatito le devolvió el alma al cuerpo al director técnico Rafael Márquez y evitó que a su equipo se le endureciera el engrudo en casa.

? ¡GOL DE MÉXICO! ??? ¡GOL DEL TECATITO! ??? ¡Jesús Corona se vuelve el héroe en su regreso al Tri! ??



HOY. México por el pase a Semifinales de Nations League ante Jamaica????



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La victoria representó el primer triunfo de Rafael Márquez al frente de la selección azteca después de cinco partidos donde se había ido en blanco con derrotas con Estados Unidos, Chile y Jamaica, así como empates con Colombia y Paraguay que pusieron su incipiente proceso en el patíbulo.

La derrota 3-2 sufrida días atrás en territorio isleño había puesto bajo la lupa el incipiente proceso del estratega michoacano, quien acumulaba 5 encuentros sin conocer la victoria. Obligado a reaccionar en su sexto partido en el banquillo, el timonel realizó 5 modificaciones en su alineación titular al dar ingreso a Mateo Chávez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, Álvaro Fidalgo y Jesús Corona en lugar de Johan Vázquez, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo y Santiago Giménez.

Con esta cara renovada, México salió a buscar la portería enemiga desde el silbatazo inicial, pero antes de abrir el marcador pasó varios sofocones en zona baja. El susto mayor ocurrió al minuto 20 en un contragolpe fulminante de los Reggae Boyz que Erik Lira resolvió al filo de la navaja, alcanzando a cortar el avance cuando el delantero caribeño ya se perfilaba para definir frente a una cabaña desprotegida.

La tranquilidad llegó finalmente al minuto 35 tras una gran jugada individual de Julián Quiñones que culminó con el remate certero del Tecatito Corona para firmar el 1-0 de la noche. Ese gol puso en marcha la clasificación mexicana al empatar la serie 3-3 y activar la ventaja reglamentaria de los tantos conseguidos fuera de casa.

? ¡ERA EL SEGUNDO! ??? ¡Jugadón de Morita y el arquero evita un golazo del Piojo! ??



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México cambió su postura y terminó pidiendo la hora

Para la parte complementaria, Rafael Márquez modificó el parado táctico al renunciar a la presión alta para esperar en propio terreno e intentar liquidar al contragolpe. Con esa apuesta, el Tricolor buscó explotar la velocidad por los costados de Mateo Chávez y Rodrigo Huescas, acompañados al frente por Julián Quiñones, Gilberto Mora y el propio Corona, además de Santiago Sandoval, quien ingresó al minuto 60 por Roberto Alvarado.

? ¡SE CAE EL ESTADIO! ??? ¡La Hormiga González es recibido como HÉROE NACIONAL en Monterrey! ???



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Sin embargo, cederle la iniciativa a Jamaica resultó una apuesta peligrosa que hizo que la escuadra azteca tentara demasiado a la suerte con apenas 1 gol de ventaja. Lejos de aquellas épocas en las que esta clase de rivales salían goleados por 3 o 4 anotaciones de suelo mexicano, el equipo nacional careció de claridad ofensiva y terminó pidiendo la hora con el Jesús en la boca.

? ¡ESCÁNDALO ARBITRAL EN MONTERREY! ?? Entrada ASQUEROSA Y DE CÁRCEL sobre Fidalgo que el VAR decide ignorar ?



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En la recta final, el técnico mexicano intentó recomponer el panorama con los ingresos de Kevin Álvarez por Huescas y de Andrés Montaño para recuperar el control del mediocampo. Aunque el segundo tanto nunca llegó, México resistió los últimos embates caribeños para celebrar la primera victoria de la era Márquez y asegurar su boleto a las semifinales del torneo.

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