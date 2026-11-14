México evita la humillación, pero no la vergüenza al caer con Jamaica 3-2

La Selección Mexicana evitó una humillación histórica, pero no se libró de la vergüenza al caer 3-2 frente a Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League celebrado en el Estadio Nacional de Kingston, resultado con el que Rafael Márquez llegó a cinco juegos consecutivos sin ganar y sigue sin poder sumar una sola victoria desde que asumió el mando bajo su proceso en el banquillo nacional.

Más allá de las desatenciones individuales dentro de la cancha, la verdadera clave de este nuevo tropiezo pasó por una cuestionable decisión táctica del estratega michoacano, quien optó por improvisar a Israel Reyes como lateral por derecha, teniendo en la banca a zagueros nominales en esa posición, como el mundialista en 2022 Kevin Álvarez, hueco que los atacantes jamaicanos explotaron a placer.

En el plano ofensivo, Santiago Giménez mostró una ligera mejoría futbolística en relación con sus últimas apariciones con la camiseta tricolor al botarse para asociarse y pelear balones en el área, pero el delantero continúa peleado con las redes y se le sigue negando el gol que tanto urge para respaldar su titularidad.

El calvario mexicano comenzó al minuto 28 tras un error en la salida que derivó en un tiro de esquina, jugada en la que Jesús Gallardo terminó desviando el esférico hacia su propia portería para firmar el autogol del 1-0, ventaja que los locales ampliaron apenas a los 50 segundos de iniciado el complemento mediante un remate de Renaldo Cephas ante la tibia reacción del guardameta Raúl Rangel.

La noche parecía convertirse en una auténtica catástrofe al minuto 62 cuando el propio Gallardo coronó su pésima actuación cometiendo una falta dentro del área que el silbante guatemalteco Mario Escobar sancionó como penalti, disparo que Richard King ejecutó al ángulo para decretar un 3-0 que dejaba al Tricolor contra las cuerdas.

Cuando el ridículo parecía consumado, apareció el atrevimiento de la sangre joven para rescatar la dignidad, pues el juvenil de 18 años Gilberto Mora descontó al minuto 70 con un certero disparo cruzado que despertó a una escuadra azteca que hasta ese momento no daba señales de vida sobre el césped caribeño.

Diez minutos más tarde, una nueva incursión ofensiva del propio Mora provocó un rebote en el área que terminó en falta sobre Santiago Sandoval, acción que Julián Quiñones capitalizó desde los once pasos al 81 para acercar a México 3-2 y dejar la eliminatoria abierta de cara al compromiso de vuelta del próximo martes 17 de noviembre en Monterrey, duelo donde Márquez estará obligado a conseguir su primer triunfo para evitar un fracaso rotundo.

Con esta derrota en territorio caribeño, el arranque de Rafael Márquez al frente del Tricolor registra un preocupante saldo de dos empates y tres derrotas en cinco encuentros dirigidos, acumulando previamente las igualadas 1-1 frente a Colombia y Perú en septiembre, además de las dolorosas caídas amistosas por 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 contra Chile en octubre pasado.

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