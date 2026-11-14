Maxi Rodríguez reabre la herida del Mundial 2006 y confiesa su deseo de jugar con Cuauhtémoc Blanco

Maxi Rodríguez volvió a tocar una de las fibras más dolorosas de la afición mexicana al recordar el inolvidable golazo de volea con que Argentina eliminó a la selección mexicana en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, confesando además en su visita a territorio azteca que aquella generación tricolor ha sido de las mejores en la historia y que le hubiera encantado compartir cancha con Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández.

En el marco del Juego de Leyendas entre el Atlético de Madrid y el Club América celebrado en Puebla, el exmediocampista argentino revivió aquella noche en Leipzig, asegurando que guarda un cariño muy especial por una anotación que marcó su carrera profesional y que frenó en seco la ilusión de un combinado mexicano que desplegaba un fútbol brillante.

¡UNO DE LOS MEJORES DE SU CARRERA! ?



Maxi Rodriguez recordó el gol contra México como uno de los mejores de su carrera. pic.twitter.com/5eoqQISDdr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 14, 2026

El exfutbolista albiceleste reconoció la enorme calidad de aquel equipo dirigido por Ricardo La Volpe, afirmando que se trató de un duelo sumamente parejo frente a un auténtico equipazo que terminó definiéndose por una genialidad aislada en los tiempos extra.

Al detallar cómo se gestó la jugada que dejó sin oportunidad a Oswaldo Sánchez, Rodríguez admitió con total sinceridad que el disparo jamás estuvo en sus planes originales, pues en un principio tenía la intención de resolver la acción de una manera completamente distinta antes de que la marca defensiva lo obligara a improvisar.

El exjugador colchonero explicó que tras bajar el esférico con el pecho y quedar prácticamente de espaldas, notó que el balón le quedaba suspendido en el aire, por lo que decidió perfilarse rápido para prenderlo de lleno con el empeine y mandarlo al fondo de las redes en cuanto sintió la potencia del golpeo.

Más allá de reabrir la vieja herida mundialista, Maxi Rodríguez se rindió en elogios hacia el talento histórico del fútbol mexicano cuando le cuestionaron sobre las figuras azulcremas con las que habría disfrutado formar una sociedad dentro del terreno de juego.

¡RECONOCIÓ A CUAUHTÉMOC BLANCO! ??



Maxi Rodriguez reconoció a Cuauhtémoc como un histórico. pic.twitter.com/TFCi5OAqhW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 14, 2026

El argentino no dudó en señalar a Cuauhtémoc Blanco y al Matador Luis Hernández como dos auténticos cracks de época, destacando que por su estilo de juego y posiciones en el campo habrían logrado entenderse a la perfección para hacer historia juntos.

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