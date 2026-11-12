Lionel Scaloni renueva con Argentina hasta 2030, pero renuncia uno de sus asistentes clave

Lionel Scaloni anunció este jueves en conferencia de prensa la renovación de su contrato como director técnico de la selección de Argentina hasta el año 2030. Con este acuerdo, el estratega se perfila para dirigir su tercera Copa del Mundo al frente de la Albiceleste, tras conquistar el título en Qatar 2022 y obtener el subcampeonato en el Mundial 2026.

El anuncio oficial se produce a tan solo un día de que el conjunto sudamericano enfrente en partido amistoso a Uruguay, selección dirigida por el histórico exfutbolista Diego Forlán. Posteriormente, el cuadro argentino cerrará su actividad de noviembre el martes 17 frente a la selección de Costa Rica, escuadra que comanda la leyenda tica Bryan Ruiz.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Un nuevo ciclo y la despedida de Walter Samuel

Durante su encuentro con los medios, Scaloni agradeció el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino para concretar su continuidad, una decisión que tomó tras dialogar con su entorno en medio del duelo por el sensible fallecimiento de su madre. Sin embargo, el inicio de esta nueva etapa llegará con un cambio importante en el banquillo, pues Walter Samuel dejará de ser su ayudante de campo.

Tras ocho años acompañando el proceso desde 2018, el exdefensor argentino considera que es el momento adecuado para dar el salto e iniciar su carrera como entrenador principal por cuenta propia. Los duelos amistosos de este mes ante Uruguay y Costa Rica marcarán su despedida oficial del combinado nacional.

Ante esta salida, Scaloni confirmó que no buscará un reemplazo directo para cubrir la vacante de Samuel, sino que apostará por mantener la estructura actual de colaboradores que lo acompañan rumbo al Mundial de 2030.

Paciencia para el recambio generacional

De cara a este nuevo proceso, el timonel solicitó paciencia y comprensión a los aficionados para acompañar la transición deportiva. Aunque destacó el talento de jóvenes figuras como Nico Paz, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono, advirtió que esta generación aún necesita tiempo de maduración para alcanzar el nivel de exigencia y éxitos que marcaron referentes como Lionel Messi y Ángel Di María.

Desde que asumió el mando de la selección mayor en agosto de 2018, Lionel Scaloni ha construido una de las etapas más laureadas en la historia del balompié argentino. En 105 partidos dirigidos, el entrenador registra un contundente saldo de 81 victorias, 14 empates y apenas 10 derrotas.

“WALTER VA A EMPEZAR SU CARRERA SOLO” Lionel Scaloni confirmó que Samuel no seguirá siendo parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/3zg3W15Kmy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Bajo su conducción y con Samuel como mano derecha, la Albiceleste levantó el bicampeonato de la Copa América en las ediciones de 2021 y 2025, además de conquistar la Finalísima en 2022, la estrella mundialista en Qatar 2022 y alcanzar la gran final en la edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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