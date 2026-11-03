Scaloni anuncia la primera lista de Argentina sin la presencia de Messi

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista oficial de convocados para los compromisos internacionales del mes de noviembre sin la presencia del máximo referente de la Albiceleste en los últimos 20 años, Lionel Messi, en lo que representa un gran reto para el cuadro argentino.

La ausencia definitiva del astro rosarino marca el inicio de una nueva etapa táctica dentro del campamento de la Albiceleste, obligando al estratega a buscar alternativas definitivas dentro del combinado campeón del mundo para el cierre del año, donde tampoco estarán presentes varios de los socios de la famosa Pulga.

El timonel del cuadro sudamericano se vio en la necesidad de estructurar una nómina con notables modificaciones obligadas por factores físicos, medidas disciplinarias internas y el relevo generacional natural del plantel. En el rubro de los descartes por cuestiones médicas sobresalen las ausencias de Cristian Romero y Lautaro Martínez,

Mientras que por sanciones reglamentarias no pudieron ser considerados los futbolistas Nahuel Molina y Leandro Paredes, sumándose los cortes tácticos de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, junto al adiós definitivo de Nicolás Otamendi, en lo que se empieza a notar como los momentos después de Messi.

La gran interrogante en el aparato médico del representativo pampero se disipó con la incorporación del arquero Emiliano Martínez, quien recibió luz verde para integrarse a la delegación oficial a pesar de la reciente fractura padecida en la mandíbula y que se esperaba más ausencia de las canchas..

El cuerpo técnico determinó amalgamar la experiencia del guardameta con la proyección del zaguero Aaron Anselmino, además de propiciar los retornos a la disciplina nacional de los defensores Gonzalo Montiel y Mariano Troilo, en nuevas opciones para el representativo sudamericano.

¡ARGENTINA COMIENZA A MIRAR AL FUTURO SIN MESSI!



Scaloni dio a conocer su convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la primera sin Lionel Messi tras su salida de la Albiceleste. ? pic.twitter.com/XCUy6cn2FL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 3, 2026

La nómina completa de futbolistas llamados para encarar ambos duelos quedó integrada por los porteros Martínez, Rulli, Musso y Beltrán. En la zaga figuran Montiel, Giay, Anselmino, Troilo, Balerdi, Martínez, Medina, Tagliafico y Vega; la medular la componen Fernández, Perrone, Palacios, Barco, Mac Allister, Paz, Soulé, Mastantuono, Simeone, Prestianni y Almada, mientras que el ataque queda en manos de López, Castro y Álvarez.

La escuadra campeona del mundo encarará sus dos cotejos de preparación en suelo sudamericano durante el desarrollo de la próxima ventana internacional con la consigna de perfeccionar sus nuevas variantes futbolísticas. El primer examen de alto impacto se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre cuando funjan como locales administrativos frente al representativo de Uruguay en el terreno de La Bombonera, para después trasladarse a Córdoba y chocar ante Costa Rica el martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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