Lionel Messi manda un último mensaje de agradecimiento tras su retiro con Argentina

Lionel Messi tuvo su partido de despedida en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En la victoria de Argentina, 3-0 contra Benín, Messi marcó un gol. A pesar de que tomó el micrófono y ofreció algunas palabras tras el encuentro, Messi aún quedó con muchas cosas por decir.

Es por esto que el futbolista del Inter Miami utilizó las redes sociales para completar su mensaje de agradecimiento a familiares, técnicos y compañeros futbolistas. Messi no tiene ni 24 horas de haber jugado su último partido con Argentina y ya extraña sus colores.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, dijo el exjugador del FC Barcelona.

En la selección de Argentina, Messi fue dirigido por varios estrategas. Entre ellos están José Néstor Pékerman, Alfio Basile, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni y Diego Armando Maradona. Todos estos estrategas acompañaron a Messi en sus más de 200 partidos con la Albiceleste.

“También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, recordó.

Lionel Messi también le agradeció a la dirigencia de los clubes en los que jugó porque siempre le permitieron defender la camiseta de Argentina. Independientemente de la fecha, nunca hubo una polémica por las convocatorias de Messi a la selección de Argentina. El FC Barcelona, PSG y el Inter Miami respetaron el compromiso de Messi con los colores de su país.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”, concluyó.

Al final Messi cierra su paso por la selección de Argentina con 208 partidos disputados. El capitán del conjunto Albiceleste aportó 126 goles y 70 asistencias. Messi conquistó dos Copas América, una Finalísima y una Copa del Mundo.

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