Neymar Jr. reacciona al retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina

Argentina y Brasil son las dos selecciones más grandes de Sudamérica. El partido entre ambos marca el gran clásico de la Conmebol. No es usual encontrar grandes relaciones entre futbolistas de ambas nacionalidades. Lionel Messi y Neymar Jr. son la excepción de ello. El futbolista brasileño no ocultó sus buenos deseos en el retiro de Messi de la Albiceleste.

Lionel Messi jugó su partido 208 contra la selección de Benín. Este martes 06 de octubre disputó su último partido con la camiseta de la selección de Argentina. Este partido se disputó en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Messi aportó una asistencia en su duelo de despedida.

En medio de esta sensible despedida, un “rival” le dedicó sentidas palabras a Lionel Messi. Neymar Jr. utilizó sus redes sociales para hablar del capitán de la selección albiceleste. El futbolista brasileño manifestó sus buenos deseos sobre Messi.

“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz“, inició el brasileño.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos?

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao? pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

No está de más recordar que Lionel Messi y Neymar Jr. jugaron juntos en el FC Barcelona y el París Saint-Germain. Ambos levantaron 13 títulos juntos en sus carreras como futbolistas.

En este sentido, Neymar Jr. resaltó el aporte de Lionel Messi más allá de su vínculo con la selección de Argentina. El legado que dejó el futbolista argentino al mundo del fútbol en general.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi”, concluyó el futbolista del Santos.

Trofeos que ganaron juntos Messi y Neymar Jr.

Con el FC Barcelona:

1 UEFA Champions League (2014-15)

2 La Liga (2014-15, 2015-16)

3 Copa del Rey (2014-15, 2015-16, 2016-17)

2 Supercopa de España (2013, 2016)

1 Supercopa de Europa (2015)

1 Mundial de Clubes de la FIFA (2015)

Con el PSG:

2 Ligue 1 (2021-22, 2022-23)

1 Supercopa de Francia / Trophée des Champions (2022)

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