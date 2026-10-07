Lionel Scaloni reacciona a la despedida de Messi de la selección de Argentina

Lionel Messi le puso punto y final a su etapa en la selección de Argentina este martes 06 de octubre. Messi se retiró del conjunto Albiceleste en la victoria 3-0 sobre Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El histórico capitán argentino marcó un gol en su partido de despedida con la selección de Argentina. En su compromiso 208 con la camiseta de la selección, Messi siguió inflando sus registros personales. Desde el banquillo estaba Lionel Scaloni, el estratega que le dio títulos con la Albiceleste.

“Esa palabra, ¿cómo se dice ahora, aura? Yo no se la vi a nadie. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie”, dijo Lionel Scaloni sobre Messi.

A diferencia de Messi, Lionel Scaloni si seguirá en el camino de la selección de Argentina. Sin embargo, el estratega sudamericano perderá a su capitán y a una pieza muy determinante dentro del campo.

“Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”, agregó el seleccionador de Argentina.

?? SCALONI SOBRE MESSI: "LO HE VISTO HACER COSAS QUE NO ME IMAGINABA QUE PODÍA HACER UN FUTBOLISTA"



? Luego del último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, el DT Lionel Scaloni resaltó el rol del capitán



?? @hernanclaus

? @catalinasarra pic.twitter.com/nKT6psvf56 — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

Scaloni le dio trofeos a Messi

Antes de la llegada de Lionel Scaloni a la selección de Argentina, Messi no había levantado ningún trofeo con la primera categoría Albiceleste. A pesar de que el “honor” es para Scaloni, el seleccionador tuvo una peso importante en el regreso a la felicidad de Messi con su selección. Scaloni le dio trofeos a Messi.

En 2021 Lionel Messi levantó la Copa América de Brasil, el primer trofeo en su palmares con Argentina. Messi también conquistó la Finalíssima en 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

“Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije adelante de todos, es un sueño que pude haber hecho realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Lionel Messi recibirá doctorado honoris causa antes de su último partido con Argentina

– El “Chiqui” Tapia ofrece sus impresiones sobre la continuidad de Scaloni y Messi en Argentina

– Lionel Messi y su Eldense golean al Real Oviedo

– Antonio Mohamed señala a Messi como el ganador del Balón de Oro