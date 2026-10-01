Lionel Messi recibirá doctorado honoris causa antes de su último partido con Argentina

Lionel Messi recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reconocerá su trayectoria y su compromiso con la representación de Argentina. La distinción será entregada el próximo 6 de octubre, horas antes de que el capitán dispute su último partido con la selección argentina, según informó la institución en un comunicado.

“Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve”, afirmó la UBA al anunciar el reconocimiento.

El Consejo Consultivo de la universidad, organismo encargado de definir la concesión de los doctorados honoris causa, también destacó la influencia del futbolista más allá de las canchas.

DOCTOR HONORIS CAUSA A LIONEL MESSI ?? ?



La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país ? pic.twitter.com/UtLhm9JRtJ — UBAonline (@UBAonline) September 30, 2026

La UBA reconoce el legado de Lionel Messi

“Su aporte al deporte, a la cultura y a la identidad nacional trasciende el ámbito futbolístico y lo torna una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, hecho que constituye un mérito excepcional”, destacó el Consejo Consultivo de la UBA.

La institución también calificó a Messi como “la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo”, al justificar la entrega de una distinción que reconoce contribuciones excepcionales en distintos ámbitos.

El homenaje tendrá lugar en una fecha especialmente significativa para el delantero, quien se prepara para cerrar su etapa con la selección absoluta de Argentina.

¿Cuándo jugará Messi su último partido con Argentina?

Lionel Messi disputará su último encuentro con la selección de Argentina el próximo martes, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El partido será el tercero de una serie de amistosos que comienza este miércoles ante Bolivia y continúa el sábado frente a Burkina Faso. Los encuentros forman parte de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La entrega del doctorado honoris causa está programada para el 6 de octubre, horas antes del compromiso ante Benín, de acuerdo con el comunicado de la universidad.

Messi se despide de la selección argentina con cifras históricas

El delantero anunció su retiro de la selección absoluta de Argentina el pasado 31 de agosto, mediante una carta publicada en sus redes sociales.

Durante su trayectoria con la Albiceleste, Messi disputó 207 partidos y anotó 125 goles, cifras que lo colocan en la primera posición histórica de ambos registros entre los futbolistas argentinos.

El reconocimiento de la UBA se suma así a los homenajes que acompañan el cierre de una etapa en la carrera internacional del capitán argentino, cuyo recorrido con la selección también ha quedado ligado a su influencia en el deporte y la identidad nacional.

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