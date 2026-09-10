Ciudad argentina cambia nombre a su paseo costero por el de “Lionel Messi”

La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia argentina del mismo nombre, decidió rendir homenaje a Lionel Messi de una manera especial. El Concejo Municipal aprobó este jueves que uno de los principales paseos costeros de la ciudad deje atrás el nombre de Costanera Este (también conocida como Néstor Kirchner) para adoptar el del capitán de la selección argentina.

La decisión busca reconocer la trayectoria y el aporte de Messi al futbol argentino, en un momento especialmente significativo para su relación con la Albiceleste después de que el delantero anunciara su retiro de la selección.

El paseo se encuentra a orillas de la laguna Setúbal, tiene una extensión aproximada de 1,500 metros y es uno de los puntos más concurridos de la ciudad, donde miles de personas se reúnen diariamente para disfrutar del entorno natural.

?? LA COSTANERA ESTE DE SANTA FE PASARÁ A LLAMARSE LIONEL MESSI ?



El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó que la Costanera Este lleve el nombre de Lionel Messi, en homenaje al ex 10 y capitán de la Selección Argentina. pic.twitter.com/0UGWG2YdGK — Radio La Red – AM 910 ? (@radiolared) September 10, 2026

La Costanera Este llevará el nombre de Lionel Messi

El cambio de nombre fue aprobado mediante una votación en el Concejo Municipal de Santa Fe. Como parte de la iniciativa también se contempla la colocación de nueva señalización con referencias al futbolista.

Además, el proyecto establece la posibilidad de incorporar una escultura o intervención artística dedicada a Messi, con la intención de que el reconocimiento quede integrado de manera permanente al espacio público.

La elección del paseo no es menor. Se trata de uno de los lugares representativos de Santa Fe y un sitio que forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Ahora, la Costanera Este quedará vinculada al nombre del máximo goleador de la selección argentina.

[POLÍTICA] En Santa Fe, Ana Cantiani, concejal de La Libertad Avanza, propuso rebautizar con el nombre de Lionel Messi a un paseo costero: actualmente se llama Avenida presidente Néstor Kirchner. https://t.co/ae5vGNOl5h pic.twitter.com/YkYDiWpLxr — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 24, 2026

El homenaje llega después del retiro de Messi

La decisión de Santa Fe se produce pocos días después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la selección argentina.

El delantero hizo pública su decisión el 1 de septiembre mediante una emotiva carta manuscrita en la que explicó que había llegado el momento de dejar espacio a las nuevas generaciones.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, explicó mediante sus cuentas oficiales de redes sociales.

Messi cerró así una etapa internacional que comenzó en 2005 y que estuvo acompañada por algunos de los títulos más importantes de la historia reciente del futbol argentino.

Los números de Messi con Argentina

Durante su trayectoria con la selección argentina, Messi disputó más de 200 partidos y consiguió 125 goles, además de registrar 68 asistencias entre 2005 y la final del Mundial 2026.

El delantero conquistó la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

A esos títulos se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro que obtuvo con Argentina en los Juegos Olímpicos de 2008.

Su último partido con la Albiceleste fue la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 ante España.

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