El último baile del diez de la Albiceleste se jugará en otoño

Lionel Messi está listo para vestirse de luces una última vez con la Albiceleste. Tras haber anunciado su retiro de las canchas internacionales, el astro de Rosario sorprendió a todos al encabezar la lista de convocados para una serie de amistosos en septiembre y octubre que servirán como el homenaje definitivo y la despedida oficial para el eterno diez de la escuadra tres veces campeona del mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino armó este plan para que la afición pueda rendirle tributo al genio que les dio la gloria eterna, cerrando un ciclo impecable de más de veinte años defendiendo esa playera y que le permitió disputar los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lionel Messi has been named in Argentina's squad for the upcoming international break.



One last farewell match ? pic.twitter.com/QRvaWXz4Ub — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2026

La ruta del último baile de la Pulga

El primer compromiso de esta gira de despedida será contra Bolivia el treinta de septiembre, teniendo como escenario el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Este partido representará además el regreso a la actividad para los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes volverán a pisar el pasto tras la dolorosa derrota de uno por cero ante España en la final del Mundial de Norteamérica 2026.

Después de ese encuentro, la comitiva regresará a Buenos Aires para disputar dos juegos más en el Monumental de River Plate: el tres de octubre se verán las caras contra Burkina Faso y el seis del mismo mes cerrarán la cartelera frente a Benín.

¡¡MESSI ESTÁ INVITADO A UNA DESPEDIDA EN EL MONUMENTAL!! ??



El 6 de octubre ante Benín ????



? Además, están invitados todos los campeones del mundo del 2022 junto a sus familias pic.twitter.com/b6bKUKpGCv — Diario Olé (@DiarioOle) September 15, 2026

Cuentas pendientes y un estadio a la mitad

La despedida de Messi en la capital no estará exenta de complicaciones, ya que el duelo ante el conjunto de Burkina Faso se tendrá que jugar con el aforo reducido al cincuenta por ciento. Esta medida responde a un fuerte castigo que la FIFA le impuso al cuadro argentino luego de que sus jugadores mostraran una manta de corte político tras vencer a Inglaterra en la semifinal de la pasada Copa del Mundo.

Por si fuera poco, estos compromisos tienen un doble propósito para el cuerpo técnico, pues la directiva busca a toda costa que la FIFA los catalogue como duelos oficiales de Clase A. De lograrse, estos partidos servirán para que varios futbolistas clave comiencen a limpiar sus severas suspensiones tras la bronca monumental que se armó al acabar la final del Mundial, donde jugadores como Leandro Paredes y Nahuel Molina resultaron muy castigados con varios juegos de inactividad.

??? OFFICIAL: Lionel Messi has been INCLUDED into Argentina squad list for his last dance before international retirement. pic.twitter.com/2J6LPn6kuS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Con este escenario, el balompié internacional se prepara para presenciar los últimos destellos de Messi con su selección, en lo que promete ser un cierre de historia con tintes de nostalgia pura para el fútbol mundial.

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