Nacho Ambriz reconoce que a México le faltó barrio para liquidar a Inglaterra

La sabiduría que otorgan más de cuarenta años pateando el balón y devorando libretas desde el banquillo le permite a Ignacio Ambriz hablar sin pelos en la lengua. En una charla bastante extendida para La Opinión, desmenuzó los hilos del pasado Mundial 2026, asegurando que la efervescencia de la tribuna nubló el juicio de la crítica para reconocer que a México le faltó barrio para vencer a Inglaterra.

Sobre todo porque el combinado nacional volvió a quedarse corto a la hora de dar el golpe sobre la mesa en el momento de la verdad. Para Nacho, la realidad es de una sola pieza y el primer paso para sanar las heridas del balompié azteca es bajarse de la nube, poner los pies sobre la tierra y entender que en la élite los espejismos suelen costar muy caro.

Nacho Ambriz tiene la autoridad para hablar de la participación de México en el pasado Mundial, después de todo el sudor y esfuerzo que dejó con la playera verde en casi una década. Crédito: Greg Gibson | AP



Dentro de su radiografía sobre la justa mundialista, el exauxiliar técnico de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 reconoció que existieron puntos bastante rescatables que devolvieron la dignidad al entorno tricolor. El punto más luminoso de la gestión fue recuperar el sentido de pertenencia en el futbolista mexicano, quien dejó atrás los tiempos de rehuir a las convocatorias para volver a defender la playera verde a muerte.

Ese reencuentro idílico entre el graderío y sus seleccionados encendió una chispa que parecía apagada, gestando un romance espectacular a lo largo de cuatro compromisos donde la zaga nacional firmó un trabajo defensivo impecable al colgar el cero en su cabaña, un logro sumamente complejo de alcanzar en torneos de esta envergadura.



Sin embargo, el idilio azteca se fue por el caño en el duelo definitivo frente a Inglaterra, un escenario donde la inexperiencia y la falta de colmillo cobraron una factura impagable. Ambriz apuntó directo al corazón de la polémica nacional al señalar que en esa clase de partidos de matar o morir no se pueden cometer pifias infantiles.

Sobre todo recordando con especial amargura aquella jugada clave donde César Montes tardó un parpadeo en empujar el esférico a las redes cuando la pizarra marchaba dos a uno, un titubeo milimétrico que Jude Bellingham aprovechó para reventar el peligro hacia la banda derecha.

Ignacio Ambriz, junto con Ricardo Ferretti, vivieron épocas importantes en la selección de México. Crédito: Refugio Ruiz | AP

Para el estratega mexicano, si ese remate termina dentro del arco para firmar el empate a dos tantos, la historia del encuentro habría tomado un rumbo completamente distinto.



El análisis de Nacho subió de tono al poner el dedo en la llaga sobre la incapacidad colectiva para descifrar el partido una vez que el cuadro europeo se quedó con diez hombres en la cancha tras sufrir una expulsión directa.

A pesar de contar con superioridad numérica y tener el viento a favor, la escuadra nacional entró en un bache de ideas y demostró una alarmante falta de calidad individual para poner de rodillas al gigante de Europa.

La parálisis táctica en ese tramo del juego desnudó las carencias del grupo, evidenciando que el Tri supo pasear la pelota, pero careció de la malicia necesaria para liquidar a un rival que ya se encontraba contra las cuerdas.



La situación revivida en el Estadio Ciudad de México despertó los viejos fantasmas del estratega, quien no pudo evitar trazar un paralelismo idéntico con la tragedia que él mismo experimentó treinta y dos años atrás durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

Ambriz recordó que en aquella mítica tarde frente a Bulgaria el cuadro mexicano se encontró exactamente en la misma situación al gozar de un hombre de más en el terreno de juego, un contexto donde el plantel azteca se engolosinó pensando que la superioridad numérica bastaba para devorarse vivos a los europeos.

Pero la trampa fue el descuido de la retaguardia para terminar sufriendo un doloroso gol a la contra que sepultó las ilusiones nacionales de avanzar a la siguiente ronda, más allá de que los aficionados se dejaron llevar por la emoción de la fiesta y unión que generó el Tricolor.



Para el timonel nacido en la Ciudad de México, el diagnóstico del fracaso sigue siendo el mismo a través de las décadas, pues al futbolista mexicano le sigue faltando ese centavo para el peso a la hora de dar el salto histórico.

Ignacio Ambriz (izquierda) en el famoso duelo contra Bulgaria en el Mundial de 1994 tratando de marcar a Kostadinov con la ayuda del finado Jorge Rodríguez. Crédito: Bill Kostroun | AP

Ambriz concluyó afirmando que el partido frente a los ingleses era el escenario ideal para trascender y cumplir el sueño de toda una nación, una batalla donde se tenía que ganar a como diera lugar, ya fuera por la vía civil o por la ilegal, dejando de lado los análisis estéticos para asegurar el voto de calidad en la élite.

Ahora, con el trago amargo en el olvido, la selección deberá sacudirse la modorra y encarar un nuevo proceso que luce interesante, pero siempre con la humildad de saber en dónde están parados.

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