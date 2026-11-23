La eliminación de Miguelito fue gracias a la traición más grande que hemos visto en “Juego de Villanos”. Alex Caniggia jugó durante varias semanas como aliado de Sergio Mayer y compañía, logrando que el actor y el resto de sus amigos confiaran en el argentino. Dentro del juego, Alex se convirtió en la mano que ejecutaba las indicaciones de Sergio dentro de los juegos de redención, buscando así robarle posibilidades al contrincante a la hora de competir por una salvación.

Alex dijo “hasta aquí, no más” y en la pasada ceremonia de sentencia puso a Miguelito, David Ponce y Sergio Mayer en peligro. Sergio ganó el reto, este resultado dejó al chileno y a Ponce en las manos de sus compañeros. Estos votaron y así fue como el “villanito” salió eliminado de la competencia.

El resultado fue un duro golpe para el equipo de Sergio, Lis Vega, David y Nahomi. Esta semana, por esta razón, buscaron la victoria y Lis se impuso en el primer reto. Mientras que Mayer se coronó en la dinámica del doble poder. La consigna era clara: había que nominar a Luca Onestini, Arleth Terán y Alex Caniggia. Y así lo hicieron.

Luca ganó la salvación. Arleth fue salvada por sus compañeros y Alex fue “ejecutado” en la votación. Mayer y Lis lograron su venganza, pero en el camino también expusieron el juego “convenenciero” de Alicia Machado. Ahora bien, aunque a muchos les caiga mal el juego de la venezolana, la verdad es que el juego de los villanos no siempre es atractivo. Y ella sigue en competencia, mientras que muchos ya se fueron a su casa.

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