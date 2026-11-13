Sergio Mayer decidió que el tiempo de Julia Argüelles en “Juego de Villanos” había terminado

Sergio Mayer se despidió anoche de Julia Argüelles recordándole que su permanencia dentro de “Juego de Villanos” llegaría a su final porque así lo había decidido él. Aparentemente, el tiempo de la actriz en esta competencia se terminó gracias a que la paciencia de Mayer con su juego ya había expirado.

Para bien o para mal, Julia Argüelles comenzó a incomodar a varios personajes dentro de la competencia; Sergio no fue el único. Arleth Terán ya había empezado a perder la paciencia con ella; sin embargo, eran muchos los que esperaban que la eliminada fuese Alicia Machado, pero eso no cuajaba con los planes de Mayer.

El mexicano puede compartir el poder con algunos de sus compañeros, siempre y cuando sus ideales no se vean afectados. Anoche, las decisiones de Arleth no coincidían con el juego que este había propuesto; aún son más los que le son leales a la exintegrante de Garibaldi en comparación con los que esperan poder hacerse con el poder a su costa.

Pronto tendrán en nuestros canales de YouTube mi entrevista con Julia, quien cree que el programa tiene un fuerte inconveniente. Para Argüelles, la decisión del público debería ser parte de este programa, así como en “La Casa de los Famosos”. La actriz opina que son muchos los que están cansados del juego de Sergio y que, si fuese por el televidente que vota, ya este habría sido eliminado. La suposición de Julia, alias Jéssica, no es del todo errada, pero al mismo tiempo no es del todo cierta.

Mayer sigue teniendo el poder…

Mayer es menospreciado por muchos de los que han salido eliminados del juego, pero buena parte del público aplaude la mente fría y calculadora con la que ha sabido llevar este reto. Demostrando que un verdadero villano como cualidad máxima debe tener inteligencia.

En definitiva, si él ha conseguido establecer un imperio repleto de borregos, el problema no pertenece al rey y sus súbditos, sino a los que, siendo capaces de ir por él, prefirieron fingir estar de su lado para después traicionarlo, confiando en que Mayer no los vería venir. Al día de hoy, Sergio ha anticipado a todos aquellos que alguna vez instigaron en su contra, y sabe con quiénes sigue en el juego aun y cuando están esperando verlo caer. Pero siguen ahí porque así lo ha decidido él.

Repito, el problema no es de Mayer, sino de aquellos que se dejan gobernar. El problema son aquellos que quieren ir en su contra y, en lugar de crear un equipo sólido, se consuelan con ser parte de subgrupos que nunca podrán atacar a la hegemonía. El problema es que hay muchos que se creen villanos y realmente no lo son.

Este programa nos ha permitido distinguir qué es un verdadero villano de uno falso. Los falsos villanos son los traviesos, los que juegan al ruido, a generar caos, a sembrar división y a ser disruptivos. Son personajes que les gustan a algunos y no así a otros. Son personalidades que dentro de los realities juegan a ser insoportables y lo justifican con contenido. ¿Eso los convierte en villanos? No lo creo.

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