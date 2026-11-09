Sergio Mayer es el rival a vencer en “Juego de Villanos”

Sergio Mayer se ha convertido en el personaje más emblemático de “Juego de Villanos“. El actor mexicano ha demostrado en este programa que todo lo que dice de sí mismo no es un acto de presunción. ¡No juega a la alabanza! Mayer es realmente inteligente.

Este juego saca lo mejor y lo peor de una persona; si vamos a hablar de lo bueno, empecemos a destacar las cualidades de este reconocido empresario y político mexicano dentro del nuevo reality de Telemundo. Sergio tiene una mente matemática y analítica. Es muy consciente de su entorno y la frialdad de los números le permite perfectamente juzgar a sus interlocutores sobre la base de cualidades, amenazas y beneficios. Básicamente, su cerebro se queda con quien le sirve. Los que no entren en esta lista se convierten en presas.

Además de todo lo anterior, Mayer posee belleza y elegancia. Sus acciones e interacciones nunca van buscando el conflicto, ni físico ni verbal. Su mentalidad fría le permite disfrutar de la convivencia, pero siempre creando lazos como tejiendo una red de telaraña. Estas se convierten en alianzas, redes de apoyo en torno al juego en donde, si es de avanzar juntos, se apoyan, pero siempre bajo su control.

Mayer es capaz de crear discursos con los que muchos pueden sentirse identificados. Sabe darles a sus interlocutores lo que estos necesitan escuchar. Y es así como muchos terminan cayendo en sus redes, a veces confundidos, pero mayoritariamente sintiendo que están donde deben estar y con quien quieren estar.

Estratega dominante, el estorbo de sus enemigos…

Todo lo anterior lo ha convertido en el rival a vencer. Porque Mayer entendió que en este juego todo está permitido y por esta misma razón no tiene reparos a la hora de sentenciar, salvar, engañar, manipular y chantajear. Al saber que el juego permite todo lo anterior, su mentalidad fría y calculadora, desde luego, se acopla al entorno en donde prefiere ser el depredador y no la presa.

Esto ha generado que juegue muy bien el arte de sus discursos. Si bien es cierto que él se mantiene como el líder de su manada, le gusta jugar siendo el poder detrás del poder. Lo que le permite decidir y direccionar, logrando que todos dentro de su equipo cumplan con un rol específico en su tablero de ajedrez.

Dicho esto, Plutarco Haza, Alicia Machado, Aleska Génesis, Salvador Zerboni, Alex Ghita, Yina Calderón y Sandra Itzel no han podido hacer nada. Porque en lugar de reconocer al grupo de Mayer como una organización que les permitiera entonces crear un segundo grupo de ataque, jugaron en subgrupos, se convirtieron en presas fáciles no solo de cazar, sino en organizaciones fáciles de desmantelar.

Como empresario, pareciera estar jugando. a realizar adquisiciones hostiles. Como deportista, se entrena y juega con el único afán de vencer, con el único afán de ganar por encima de lo que sea. Y como guerrero, juega a conquistar sin necesidad de acumular prisioneros.

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