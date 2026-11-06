Aleska Génesis es la quinta eliminada de “Juego de Villanos”

Anoche, Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de “Juego de Villanos”. La venezolana quedó junto a su amiga Awilda “La Poderosa” en peligro de eliminación. La jugada de la exnovia de Luca Onestini para algunos fue clara. Ella quería salir. No quería la nominación de Yam Yam y tampoco buscaba que Awilda estuviera en la placa. Quedar con Alicia Machado era un objetivo que servía a dos propósitos: saber si valía la pena seguir en competencia o salir.

Los planes de Aleska no salieron como esperaba porque Plutarco Haza decidió condenar a “La Poderosa” en lugar de nominar a una Arleth Terán o a una Nahomi.

Pero una vez condenada, Aleska descansó. No pidió votos a favor, tampoco les dijo a sus compañeros por qué debían apoyarla estando en la silla de la condena. No hizo campaña del porqué debían dejarla en la villa a ella y no a su amiga. La venezolana se mantuvo fiel a los suyos en todo momento.

¿Hubo traición hacia Alicia Machado?

No lo creo. Si bien es cierto, ellas protagonizaron un acercamiento y algo parecido a una reconciliación. La verdad es que el juego permitía que Aleska buscase la condena y posible eliminación de Alicia Machado.

Es verdad que se acercaron en los últimos días, pero la lealtad de Aleska se mantuvo con quienes fueron leales a ella desde el día uno. Personas que a la fecha siguen siendo sus amigos; hablamos de Awilda y Yam Yam. Es más, este es el reality que en cuestión de amistades más le ha dejado a Génesis. Ya que tanto Yina Calderón como Sandra Itzel se mantienen firmes junto a Aleska.

Las reacciones a su eliminación

En las redes sociales, la eliminación de Aleska generó tremendo caos y lluvia de opiniones. Sergio Mayer, Alicia Machado, Yina Calderón y Sandra Itzel se manifestaron. El mismo Mayer admitió que la salida de Aleska corresponde a no querer mantener en el juego a una persona que estaba buscando darle “golpe de estado” a la hegemonía que ha establecido el mexicano en este proyecto.

Mientras que Yinca Calderón, entre lágrimas, habló de lo injusto que ha sido este juego. Porque, si bien es cierto que se trata de ser villanos y armar estrategias, muchos han olvidado, según ella, que el público también quiere entretenerse. Al punto de olvidarse de hacer contenido, y aunque no niego que la colombiana tiene un punto, la verdad es que el programa busca ser entretenido por la convivencia en base a estrategias, mentiras, traiciones y manipulación.

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