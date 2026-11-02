Josh Martínez nos cuenta en exclusiva quiénes serían sus aliados para “Juego de Villanos”, en una segunda temporada

Josh Martínez es actualmente parte del equipo de conductores de “Hoy Día” como co-host de “Juego de Villanos Sin Censura“, el especial que tiene el programa matutino para hablar y analizar el juego de los famosos que conforman esta primera temporada.

Josh tiene claro que este es un reality en el que hay que entrar con la mente clara, dispuesto a mentir, manipular e incluso hacer trampa con la única finalidad de convertirte en el mejor villano de la villa. El programa conducido por Facundo, según Josh, está a total merced de Sergio Mayer y Alicia Machado, quienes están demostrando tener mayor poder de control y dominio.

El exhabitante de “La Casa de los Famosos 6” también admite que, si bien es cierto que en el pasado no le ha gustado el juego de Aleska Génesis, en este reality sí. Destaca que está demostrando ser una buena estratega y lamenta que no tenga los números suficientes como para poder avanzar con mayor seguridad en la competencia.

Como experto de realities que es, Josh espera que haya una segunda temporada de este programa porque le encantaría compartir en este juego junto a Celinee Santos Frías y Curvy Zelma. Por esa razón no quiere desvelar cuáles serían sus estrategias o pasos a seguir. Pero sí dejó entrever que lamenta que personalidades como Oriana Marzoli y Fabio Agostini no hayan sido parte de esta primera edición, porque aunque no la pasó bien junto a ellos, admite que son grandes expertos en este proyecto.

Sigue leyendo más de “Juego de Villanos” aquí:

Aleska Génesis y Alicia Machado se reconcilian en reality de Telemundo: Así surgió “Aliceska”

Aleska Génesis recibe un fuerte comentario de Alex Ghita y los fans lo acusan de querer buscar foco a costa de ella.

Sergio Mayer le ganó la partida a Alex Ghita y se convierte así en el tercer eliminado de “Juego de Villanos”