Sergio Mayer le ganó la partida a Alex Ghita y se convierte así en el tercer eliminado de “Juego de Villanos”

Anoche, Alex Ghita fue eliminado por sus compañeros en “Juego de Villanos”. El español no logró trazar un juego lo suficientemente inteligente para permanecer dentro de la competencia. Si bien es cierto que tiene nociones de estrategia, todas sus ideas fueron obvias. Sus traiciones quedaron claras y no generó confianza en aquellos a los que quiso tener comiendo de su mano.

El juego de Ghita…

Quería estar bien con Alicia Machado. Quería estar bien con Aleska Génesis. Quería tener aliados en Plutarco Haza y Salvador Zerboni. Quería sacar a Sergio Mayer. Ghita quería muchas cosas, pero intentó hacerlo todo al mismo tiempo en cuestión de días. Esto lo convirtió en un objetivo necesario y evidente.

Su deseo de ser un “donjuán” disfrazado de “estratega salvador” no conjugó lo suficientemente bien. Traicionó a Aleska dos veces. Le mintió en la cara a Mayer todo el tiempo, creyendo que lo tenía a su merced. Trazó una línea de juego pretendiendo ser el dominante y encantador de serpientes, mientras que sus adversarios siempre supieron leer sus pasos y nunca creyeron en él.

Personajes como Salvador y Plutarco tenían en él más que un aliado: “la carne de cañón” perfecta para protagonizar las traiciones en contra de Mayer. Porque aunque quieren sacar al “diputado”, no se atreven a ir por él de manera directa. Todo lo están organizando a sus espaldas. Jugando a traición, como buenos villanos. Algunos dirán que es un juego rastrero, y aunque podrían tener razón, de esto se trata este programa. Aquí el que llega a buscar amigos con fe ciega, se equivocó de show y estrategia.

Ghita fue eliminado y se quedó de momento sin Alicia y sin Aleska Génesis. Es más, salió de la competencia creyendo que quien había organizado su salida no era otra más que la ex de Luca Onestini, cuando la verdad es que ella no tuvo nada que ver con la planeación de esta magistral jugada. Toda la nominación fue idea de Lis Vega, y Mayer se aseguró de que así fuese para sacar a Ghita de la competencia, sin tener que ensuciarse las manos.

El mejor “poema” de la temporada, de momento…

Mayer cumplió el pacto con Alex. No lo nominó, pero sí movió los hilos para que los que tenían el poder lo convirtiesen a Ghita en el blanco perfecto. Y fue poético. Lis puso el escenario y Mayer mandó a Alex Caniggia para que este fuera el vencedor en la prueba física de salvación, dándole así el tiro de gracia a su amigo. Fue un poema.

Ghita quedó donde Mayer siempre lo quiso. A merced de la casa, a merced de todos los villanos. Y aunque algunos votaron para sacar a Alicia Machado de la competencia, la verdad es que la mayoría sigue jugando como Sergio espera.

De momento, el mejor estratega y villano de este juego no es otro más que Sergio Mayer. Algunos no estarán de acuerdo y, la verdad, todo pasa porque no están listos para entrar a esta discusión.

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