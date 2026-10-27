Yina Calderón es la segunda eliminada de “Juego de Villanos”

“Crónica de una muerte anunciada”. Este es el primer pensamiento que se me viene a la cabeza cuando veo al equipo de Aleska Génesis en “Juego de Villanos”. La verdad es que su grupo de momento parece no tener futuro en esta competencia, en la que partieron siendo minoría y no tienen nada atractivo que ofrecer a la hora de negociar lealtades y traiciones. Llegará, tal vez, el momento en el que retomen venganza en la final, pero en este momento no tienen nada con que hacerle daño al juego de Sergio Mayer y compañía.

El peor error de Yina Calderón al ingresar a la villa fue ser transparente en sus preferencias y alianzas. Este juego está demostrando que lo mejor que se puede hacer al inicio es un lobby responsable. Si entras siendo parte de un grupo pequeño que no tiene la gracia de contar con el poder físico para solventar las pruebas más complicadas y sencillas, entonces tus días estarán contados en este reto. Así de sencillo.

Ahora, viendo lo visto, la verdad es que Yina Calderón merecía ser eliminada, porque en “Juego de Villanos” no gana el que hace contenido para buscar entretener a un televidente que se sienta a votar por su favorito. Aquí gana el que sabe jugar mejor con alianzas y estrategias. Si eres un famoso que busca ser parte de este programa para una segunda temporada, te aconsejo que antes juegues, practiques y masterices el juego de mesa “Diplomacy”.

El juego de Yina fue de provocación y esta herramienta solo funciona en un reality como “La Casa de los Famosos”, “La Casa de Alofoke”, “La Granja VIP” y “La Mansión”. VIP”.

En cualquier programa de este estilo, el tipo de juego al que está acostumbrada Yina genera algo, obtiene algo y termina incidiendo en la opinión pública. Pero en este nuevo proyecto de Telemundo, provocar no sirve de nada; te conviertes en una persona que molesta y que, por lo tanto, mereces ser eliminada. Aquí no se trata de quién grita más, de quién hostiga más, sino de quién sabe hacer el mejor uso de sus activos y pasivos a la hora de negociar nominaciones y salvaciones.

Sigue leyendo más de “Juego de Villanos” aquí:

Crítica: Arranca “Juego de Villanos” con protagonistas sobreactuados

Dicen que Alicia Machado podría haber sido expulsada de “Juego de Villanos”

Yina Calderón asegura que Alicia Machado es la peor villana que ha enfrentado en un reality