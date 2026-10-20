Dicen que Alicia Machado podría haber sido expulsada de “Juego de Villanos”

Alicia Machado es parte del nuevo reality de Telemundo “Juego de Villanos“, en donde comparte créditos con polémicas personalidades como Sergio Mayer, Aleska Génesis, Luca Onestini y Gina Calderón, entre otros.

Dentro de este programa, por comentarios que han realizado personalidades como Yina Calderón y Aleska Génesis, hemos podido entender que el trabajo de Alicia Machado dentro de la competencia será brutal. A tal punto que, por sus villanías, hasta la mismísima Yina se sintió abrumada.

Pero ahora un nuevo rumor impacta al mundo del entretenimiento y es que, según “La Comadrita”, Alicia podría haber sido expulsada de “Juego de Villanos”. Según el mensaje compartido en “X”, la venezolana presuntamente le propició una cachetada a Sergio Mayer, lo que le valió la expulsión.

Hay fuertes rumores de que Alicia Machado fue expulsada de JUEGO DE VILLANOS por cachetear a Sergio Mayer ? — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 19, 2026

Llama la atención que haya trascendido esta noticia, cuando justamente hoy Alicia estuvo como invitada en los programas de Telemundo, en donde la hemos visto promocionar “Juego de Villanos”. Pero también salta a la vista que tanto ella como Salvador Zerboni están presentando argumentos cuestionables sobre la forma de juego de la que hablan para este programa.

En el caso de Zerboni, pareciera hablar de un villano con conciencia. Mientras que Alicia habla de la creación de un personaje sobre su propia piel. Casi alegando que lo que haya pasado dentro del juego no tiene nada que ver directamente con ella. ¡Todo muy extraño!

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