Este es el segundo grupo de famosos confirmado para “Juego de Villanos”

Con cada día que pasa, nos acercamos más al gran estreno de “Juego de Villanos“, el nuevo reality de Telemundo en el que Luca Onestini y Aleska Génesis volverán a verse las caras. Y así como ellos, veremos la reunión de Sergio Mayer y Julia Argüelles en un proyecto ambicioso. En donde el villano sí o sí será el ganador.

Aquí el papel de la víctima no cuenta. Este es el escenario en el que mentir, manipular y jugar con fuego no necesariamente te va a quemar. Este es el proyecto en el que las mentes maestras que intentaron llevarse la victoria en realities como “La Casa de los Famosos” podrían vivir por primera vez su gran revancha. Demostrando que ser maquiavélico tiene un buen fin.

Los nueve villanos que completan la lista de personalidades de “Juego de Villanos” son:

Sergio Mayer – Uno de los competidores más experimentados del entretenimiento, el actor mexicano, empresario y exintegrante de la sexta temporada de La Casa de los Famosos ha demostrado que entiende perfectamente cómo funcionan los realities y que no teme asumir un rol de liderazgo cuando las circunstancias lo exigen. Su fuerte personalidad, capacidad de negociación y experiencia bajo presión lo convierten en un jugador estratégico que sabe construir alianzas, defender su postura y tomar decisiones difíciles.

Uno de los competidores más experimentados del entretenimiento, el actor mexicano, empresario y exintegrante de la sexta temporada de La Casa de los Famosos ha demostrado que entiende perfectamente cómo funcionan los realities y que no teme asumir un rol de liderazgo cuando las circunstancias lo exigen. Su fuerte personalidad, capacidad de negociación y experiencia bajo presión lo convierten en un jugador estratégico que sabe construir alianzas, defender su postura y tomar decisiones difíciles. Aleska Génesis – Es una de esas personalidades que inevitablemente generan conversación. La carrera de la modelo e influencer venezolana ha estado acompañada de una constante exposición mediática, marcada por controversias y una vida personal que con frecuencia ocupa titulares. Su paso por realities como La casa de los famosos confirmó que no le intimidan los ambientes de alta presión y que sabe mantenerse firme incluso cuando toda la atención está sobre ella.

Es una de esas personalidades que inevitablemente generan conversación. La carrera de la modelo e influencer venezolana ha estado acompañada de una constante exposición mediática, marcada por controversias y una vida personal que con frecuencia ocupa titulares. Su paso por realities como La casa de los famosos confirmó que no le intimidan los ambientes de alta presión y que sabe mantenerse firme incluso cuando toda la atención está sobre ella. Lis Vega – Ha construido una carrera marcada por la disciplina, la reinvención y una personalidad que nunca ha tenido miedo de destacar. Acostumbrada a competir y a desenvolverse bajo la presión de los reflectores, ha demostrado tener un carácter fuerte, seguridad en sí misma y una presencia que naturalmente atrae la atención. No suele conformarse con un papel secundario y entiende que, para sobresalir, también hay que imponerse. En Juego de Villanos, aportará experiencia, determinación y una personalidad capaz de desafiar cualquier liderazgo dentro de la casa.

Ha construido una carrera marcada por la disciplina, la reinvención y una personalidad que nunca ha tenido miedo de destacar. Acostumbrada a competir y a desenvolverse bajo la presión de los reflectores, ha demostrado tener un carácter fuerte, seguridad en sí misma y una presencia que naturalmente atrae la atención. No suele conformarse con un papel secundario y entiende que, para sobresalir, también hay que imponerse. En Juego de Villanos, aportará experiencia, determinación y una personalidad capaz de desafiar cualquier liderazgo dentro de la casa. Sandra Itzel – Llega con una larga trayectoria como actriz y cantante, pero sus más recientes participaciones en realities han dejado ver una faceta mucho más intensa de su personalidad. Después de años frente a las cámaras, ha demostrado que no se deja intimidar fácilmente: es emocional, frontal y competitiva, y cuando siente que la atacan, responde. Su paso por la sexta temporada de La casa de los famosos dejó claro que puede generar rivalidades y sostener confrontaciones que rápidamente se convierten en parte de la historia del programa.

Llega con una larga trayectoria como actriz y cantante, pero sus más recientes participaciones en realities han dejado ver una faceta mucho más intensa de su personalidad. Después de años frente a las cámaras, ha demostrado que no se deja intimidar fácilmente: es emocional, frontal y competitiva, y cuando siente que la atacan, responde. Su paso por la sexta temporada de La casa de los famosos dejó claro que puede generar rivalidades y sostener confrontaciones que rápidamente se convierten en parte de la historia del programa. Alex Caniggia – Dueño de una personalidad irreverente, extravagante y completamente impredecible, el argentino ha construido su carrera desafiando las reglas, enfrentando la crítica y convirtiendo cada aparición pública en un espectáculo. Su paso por realities internacionales confirmó que disfruta competir, provocar y llevar al límite la paciencia de quienes lo rodean, sin perder nunca el protagonismo. No entra a un juego para pasar desapercibido; entra para dominar la conversación con su ego, sentido del humor, seguridad y capacidad para generar conflicto.

Dueño de una personalidad irreverente, extravagante y completamente impredecible, el argentino ha construido su carrera desafiando las reglas, enfrentando la crítica y convirtiendo cada aparición pública en un espectáculo. Su paso por realities internacionales confirmó que disfruta competir, provocar y llevar al límite la paciencia de quienes lo rodean, sin perder nunca el protagonismo. No entra a un juego para pasar desapercibido; entra para dominar la conversación con su ego, sentido del humor, seguridad y capacidad para generar conflicto. “ Yam Yam” Arocho – Luego de conquistar al público en la cuarta temporada del reality The Traitors de Peacock, Yam Yam viene con todo para conquistar al público hispano. Inteligente, observador y con una gran habilidad para leer a las personas, este estilista puertorriqueño sabe perfectamente cómo moverse dentro de un grupo y convertir la convivencia en una ventaja. Detrás de su personalidad divertida hay un competidor que sabe adaptarse, generar confianza y tomar decisiones cuando el juego lo exige.

Luego de conquistar al público en la cuarta temporada del reality The Traitors de Peacock, Yam Yam viene con todo para conquistar al público hispano. Inteligente, observador y con una gran habilidad para leer a las personas, este estilista puertorriqueño sabe perfectamente cómo moverse dentro de un grupo y convertir la convivencia en una ventaja. Detrás de su personalidad divertida hay un competidor que sabe adaptarse, generar confianza y tomar decisiones cuando el juego lo exige. Julia Argüelles – Demostró durante su paso por La Casa de los Famosos que detrás de su imagen existe una competidora con mucho más carácter del que aparenta. A lo largo de la convivencia dejó ver una personalidad estratégica, directa y capaz de entrar en confrontación cuando la situación lo requería, dejando entrever el potencial de una gran villana. Tiene la capacidad de generar conversación, defender sus convicciones y no pasar desapercibida cuando el juego sube de intensidad. En Juego de Villanos, encontrará el escenario perfecto para explotar ese lado competitivo y convertirse en una participante capaz de sorprender, incomodar y cambiar la dinámica cuando menos lo esperen.

Demostró durante su paso por La Casa de los Famosos que detrás de su imagen existe una competidora con mucho más carácter del que aparenta. A lo largo de la convivencia dejó ver una personalidad estratégica, directa y capaz de entrar en confrontación cuando la situación lo requería, dejando entrever el potencial de una gran villana. Tiene la capacidad de generar conversación, defender sus convicciones y no pasar desapercibida cuando el juego sube de intensidad. En Juego de Villanos, encontrará el escenario perfecto para explotar ese lado competitivo y convertirse en una participante capaz de sorprender, incomodar y cambiar la dinámica cuando menos lo esperen. Alex Ghita – Con una amplia trayectoria en realities de su natal España, la competencia se ha convertido en parte de su esencia. Entrenador personal, atleta y con experiencia en formatos de convivencia, destaca por su mentalidad competitiva, su carácter frontal y una personalidad que no teme entrar en conflicto cuando el juego lo exige. Acostumbrado a ponerse a prueba física y emocionalmente, entiende que los realities se ganan con estrategia, fortaleza mental y la capacidad de soportar la presión. Su seguridad, disciplina y presencia lo convierten en un jugador que difícilmente pasa desapercibido.

Con una amplia trayectoria en realities de su natal España, la competencia se ha convertido en parte de su esencia. Entrenador personal, atleta y con experiencia en formatos de convivencia, destaca por su mentalidad competitiva, su carácter frontal y una personalidad que no teme entrar en conflicto cuando el juego lo exige. Acostumbrado a ponerse a prueba física y emocionalmente, entiende que los realities se ganan con estrategia, fortaleza mental y la capacidad de soportar la presión. Su seguridad, disciplina y presencia lo convierten en un jugador que difícilmente pasa desapercibido. Salvador Zerboni – No necesita presentación cuando se habla de realities, especialmente después de su icónica participación en La Casa de los Famosos. A lo largo de los años, el actor mexicano ha construido una imagen de competidor frontal, intenso y completamente comprometido con el juego. No teme confrontar, defender su postura o asumir el papel de antagonista cuando la estrategia lo requiere, una característica que lo ha convertido en uno de los participantes más recordados del género.

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