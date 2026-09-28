Estos son los primeros nueve famosos confirmados para “Juego de Villanos”

“Juego de Villanos” es el nuevo reality de Telemundo y su conductor será Facundo. El programa ya cuenta con nueve nombres revelados y tenemos a dos personalidades que vienen del mundo de “El señor de los cielos” para ser parte de un ambicioso proyecto. Ellos son: Plutarco Haza y David Ponce.

Dentro de este primer listado compartido por la cadena, tenemos a dos exhabitantes de “La Casa de los Famosos”; ellos son Luca Onestini y Alicia Machado. Él se quedó con el segundo lugar en su temporada “All-Stars”, mientras que ella fue la ganadora de la primera edición.

Yina Calderón viene de la edición de Colombia y fue panelista de la sexta temporada de dicho reality. De momento, los nombres que faltan por confirmar y que fueron develados en las redes sociales semanas atrás son los de: Sergio Mayer, Julia Argüelles y Aleska Génesis, entre otros.

Conoce más de los primeros nueve confirmados para esta primera temporada:

Yina Calderón – Explosiva, frontal y sin filtros, Calderón ha construido una carrera en la que nunca pasa desapercibida. Su facilidad para entrar en confrontaciones y decir exactamente lo que piensa la ha convertido en una de las figuras más polémicas de la televisión y las redes sociales.

– Explosiva, frontal y sin filtros, Calderón ha construido una carrera en la que nunca pasa desapercibida. Su facilidad para entrar en confrontaciones y decir exactamente lo que piensa la ha convertido en una de las figuras más polémicas de la televisión y las redes sociales. Alicia Machado – Autoproclamada “la reina de los realities”, ha dejado huella en cada competencia con su personalidad arrolladora, competitiva y auténtica, así como su capacidad para defender sus ideas y convicciones. Con una trayectoria marcada por momentos de gran exposición, desde Miss Universe® hasta La Casa de los Famosos, Machado llega con liderazgo, seguridad y determinación.

– Autoproclamada “la reina de los realities”, ha dejado huella en cada competencia con su personalidad arrolladora, competitiva y auténtica, así como su capacidad para defender sus ideas y convicciones. Con una trayectoria marcada por momentos de gran exposición, desde Miss Universe® hasta La Casa de los Famosos, Machado llega con liderazgo, seguridad y determinación. Nahomi Mejía – Determinada, auténtica y resiliente, Mejía ha construido su historia rompiendo barreras y demostrando de qué está hecha. Segura de sí misma y firme en sus convicciones, sabe adaptarse a situaciones de alta presión sin perder su esencia, mostrando carácter y una gran energía competitiva.

– Determinada, auténtica y resiliente, Mejía ha construido su historia rompiendo barreras y demostrando de qué está hecha. Segura de sí misma y firme en sus convicciones, sabe adaptarse a situaciones de alta presión sin perder su esencia, mostrando carácter y una gran energía competitiva. Plutarco Haza – Reconocido por interpretar personajes complejos en series como El Señor de los Cielos, y con una personalidad analítica, frontal y firme, Plutarco tiene la inteligencia, la experiencia y la capacidad para leer a las personas que lo convierten en un jugador que observa antes de atacar.

– Reconocido por interpretar personajes complejos en series como El Señor de los Cielos, y con una personalidad analítica, frontal y firme, Plutarco tiene la inteligencia, la experiencia y la capacidad para leer a las personas que lo convierten en un jugador que observa antes de atacar. Luca Onestini – Estrella de realities, incluyendo la quinta temporada de La Casa de los Famosos, Onestini es un competidor estratégico, seguro de sí mismo y con una gran capacidad para adaptarse. Sabe que las alianzas pueden ser tan importantes como saber leer a los rivales y rara vez deja algo al azar.

– Estrella de realities, incluyendo la quinta temporada de La Casa de los Famosos, Onestini es un competidor estratégico, seguro de sí mismo y con una gran capacidad para adaptarse. Sabe que las alianzas pueden ser tan importantes como saber leer a los rivales y rara vez deja algo al azar. Arleth Terán – Exitosa, franca y con una imagen pública que nunca ha escapado de la controversia, Terán no es de las que se quedan calladas. Acostumbrada a defender su postura sin importar las consecuencias, tiene el carácter para enfrentar cualquier confrontación de frente. Intensa, elegante e impredecible, llega preparada para sacudir la convivencia desde el primer conflicto.

– Exitosa, franca y con una imagen pública que nunca ha escapado de la controversia, Terán no es de las que se quedan calladas. Acostumbrada a defender su postura sin importar las consecuencias, tiene el carácter para enfrentar cualquier confrontación de frente. Intensa, elegante e impredecible, llega preparada para sacudir la convivencia desde el primer conflicto. David Ponce – Con una sólida trayectoria en televisión y producciones de alto impacto como El Señor de los Cielos, donde interpretó a Skinny, Ponce ha dado vida a personajes intensos y de gran carácter. Fuera de cámaras, proyecta seguridad, competitividad y una presencia que difícilmente pasa inadvertida.

– Con una sólida trayectoria en televisión y producciones de alto impacto como El Señor de los Cielos, donde interpretó a Skinny, Ponce ha dado vida a personajes intensos y de gran carácter. Fuera de cámaras, proyecta seguridad, competitividad y una presencia que difícilmente pasa inadvertida. Awilda Herrera – Con carácter, experiencia y una presencia que naturalmente llama la atención, Herrera sabe desenvolverse en ambientes donde la convivencia pone a prueba el temperamento. Directa y determinada, no suele cambiar de postura para evitar una discusión y defiende sus ideas con firmeza.

– Con carácter, experiencia y una presencia que naturalmente llama la atención, Herrera sabe desenvolverse en ambientes donde la convivencia pone a prueba el temperamento. Directa y determinada, no suele cambiar de postura para evitar una discusión y defiende sus ideas con firmeza. Miguelito – Actor, comediante y artista, Miguelito ha construido una trayectoria marcada por la disciplina, la resiliencia y el talento, pasando del circo tradicional al prestigioso Cirque du Soleil, donde forma parte del elenco de KURIOS. Detrás de su carisma y sentido del humor hay un competidor ingenioso que sabe cómo sorprender.

Bajo la conducción de Facundo, estas polémicas personalidades harán todo lo posible por convertirse en el ‘Emperador Villano’ y llevarse $200,000 dólares.

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