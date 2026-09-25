¿Tiene razón Lupillo Rivera en abandonar “Top Chef VIP 5” como represalia hacia Telemundo?

Anoche Lupillo Rivera decidió abandonar la competencia de “Top Chef VIP 5”. Y teniendo toda la información expuesta hasta hoy, podemos entender ambas partes de este drama televisivo. Sin embargo, en la repartición de errores, el cantante no deja de llevarse una “buena tajada” de responsabilidad. Si no quieres que algo se haga público, no lo ventiles en un programa de televisión, aunque esté pregrabado.

La competencia de cocina conducida por Carmen Villalobos tiene un retraso de quince días en comparación con la realidad. Dizque. Y hace 15 días aproximadamente, Lupillo habló, ingenuamente, sobre la nueva relación amorosa en la que está involucrado actualmente. La cadena hizo uso de esta información para alimentar sus programas de entretenimiento, sin esperar que el comentario saliese, quince días después de ser emitido, como habría sido “lo normal”.

¿Hizo bien Telemundo?

Desde luego que sí, para algunos. Totalmente no, para otros. Pero antes de que cada lectora decida qué bando tomará, recordemos puntos básicos dentro del mundo del entretenimiento, al que Lupillo Rivera también pertenece.

“El toro del corrido” es noticia siempre. Su nuevo estatus amoroso después de haber terminado su relación con Taina Pimentel jamás pasaría desapercibido. Entendamos que una información de ese calibre se habría filtrado tarde o temprano. Y si la primicia la daba cualquier otro medio o cadena de televisión, siendo Telemundo la dueña del contenido emitido en su propio programa, habría sido literalmente una “payasada”.

La primera responsabilidad del sigilo no la tiene la cadena de televisión, sino el dueño de la información en primer lugar.

Si Lupillo no decía nada, nada de esto habría llegado a las pantallas de programas como “En Casa con Telemundo”. Al hacerlo público, la primera presunción de la producción es asumir que él probablemente no tiene problema alguno en que esto continúe el proceso normal de una “bomba de ese calibre”.

La cortesía es otro tema…

No sabemos si la producción consultó al cantante sobre compartir el clip con su declaración. Si en efecto no lo hicieron, la verdad es que con consultarlo no perdían nada. Él podía entender o no, pero siendo parte de esta industria desde hace muchos años, con explicarle cómo lo que había hecho ya lo dejaba vulnerado a que un compañero o cualquier otra persona pudiese comentarlo fuera del show, podría haber sido suficiente. ¡Eso es una realidad! Más en la época de las redes sociales.

Lupillo podría haberse negado, pero si él abrió “la caja de Pandora”, también debe entender que, siendo la figura pública que es, todo tiene una consecuencia. La forma en la que él mismo ha construido su vida amorosa desde lo público es parte de la razón por la cual todo lo que hace y dice en torno a esta situación se vuelve siempre del interés de todos. Para bien y para mal.

¿Era necesario renunciar a “Top Chef VIP 5” para lograrlo?

Consiguió emitir un mensaje. Y al parecer recibió una disculpa, al punto que por esta razón volverá al programa de televisión. Sin embargo, este tipo de acciones no son nuevas para quienes lo han seguido en realities como “La Casa de los Famosos”. Y aunque no es lo mismo, y ni la misma situación. Muchos no dejarán de compararlo nunca.

Personalmente, creo que la mayor molestia de Lupillo no solo está relacionada con la reacción que muchas personas están teniendo en contra de quien ahora es su pareja. Pienso que también le molesta saber que las acciones alrededor de su declaración afectaron la buena fama que ya había sumando, por el gran trabajo que ha realizado en este reality.

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