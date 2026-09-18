Tremendo error de Telemundo, 20 minutos antes de la eliminación de Carlos Ponce en “Top Chef VIP 5”

Carlos Ponce fue eliminado de “Top Chef VIP 5” y el público se enteró del resultado antes de que los chefs lo anunciaran en el programa conducido por Carmen Villalobos, debido a un error del canal. En el corte comercial, 20 minutos antes de la final, apareció Carlos Adyan, conductor de “En Casa con Telemundo”, anunciando la entrevista con Ponce, como el nuevo eliminado de la competencia de cocina.

¿Qué pasó, de quién es la culpa? La verdad es que no lo sabemos: error de dedo, error de cálculo, error de producción. De quien haya sido, la verdad es que los errores se cometen a diario y para el público esto es solo un chascarrillo televisivo.

Ahora, independientemente de que nos hayan spoileado la eliminación del boricua, eso no nos preparó para la emotividad del momento. Las lágrimas, una vez se confirmó su salida, no se hicieron esperar. Y es que después de la salida de Divaza, ya no habíamos visto a una Carmen tan afectada por el resultado.

Muchos creen que Ponce podría tener la oportunidad de volver a la competencia con el repechaje y aunque este capítulo aún no se ha visto por televisión, los rumores apuntan a que la ganadora de esa oportunidad no es otra más que Nievelis.

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