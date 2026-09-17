¿Nievelis regresa a “Top Chef VIP 5”? ¿La boricua gana el repechaje?

La gran final de “Top Chef VIP 5” se avecina, y el momento del repechaje se acerca. Nombres como los de Caramelo, José Joel, Divaza, Nievelis, Diana Haro y Gaby Borges sonaron fuertemente para este proceso, siendo Nievelis la que al parecer se coronó con la victoria.

Los comentarios surgieron en la red social TikTok. Si estos llegasen a ser ciertos, la boricua, ex participante de “La Isla Desafío Extremo”, llegará a una cava en la que cada día se vuelve más caótico que el anterior. Miguel Arce y Lupillo Rivera parecen estar en una ola continua de desafíos. Mientras que Roberto Romano y Guty Carrera parecen haber encontrado la dupla perfecta para trabajar y avanzar en la competencia.

El proceso del repechaje es importante porque los personajes más queridos del público pueden tener la oportunidad de volver a la competencia. De momento, repito, solo el nombre de Nievelis ha sonado alrededor de este evento. No sabemos si solo un exparticipante reingresará a la competencia.

Hoy, los famosos entrarán a la cocina a un nuevo reto de eliminación, al cual Lupillo Rivera entró por decisión propia. Anoche, solo dos participantes se unieron a Kelly Ríos y Roberto Romano con inmunidad, hablamos de Aylín Mujica y Guty Carrera.

Hoy se enfrentarán a la posibilidad de irse de la competencia: Carlos Ponce, Lupilo Rivera, Ninel Conde, Mauricio Garza y Stephanie Salas.

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