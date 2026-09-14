¿Miguel Arce y Matías Ochoa se perfilan como los favoritos para ingresar a “La Casa de los Famosos 7”?

Caracter. Carisma. Coherencia. Sentido común. Miguel Arce y Matías Ochoa comparten estas características. Los dos son personalidades que, gracias al programa “Top Chef VIP“, lograron que su público los conociera aún más. Y así mismo, sumar nuevos seguidores a sus fandoms.

Uno tiene más la vena del villano y el otro la del galán. Y aunque aún no sepamos si en efecto el próximo año los veremos entrar a “La Casa de los Famosos 7“, sí son dos fuertes candidatos de parte del público para este formato.

Matías, el encantador…

Matías es carismático; sin lugar a dudas, es uno de los personajes que el público más ha llegado a querer de “Top Chef VIP”. Es leal, es amable, educado, servicial, simpático, coqueto, amoroso y respetuoso. El argentino es todo lo que muchos quisieran ver brillar en un reality como la casa de “La Jefa”.

Este año fue uno de los habitantes que esperábamos ver entrar a la competencia. Y no pasó. Pero aunque pareciera que su tiempo ya pasó, la verdad es que los fans no lo olvidan. No fue suficiente verlo en “Exatlón USA”, porque su público quiere verlo en el reality más exigente de la televisión hispana. Porque para bien o para mal, como “La Casa de los Famosos” de Telemundo no hay.

Miguel, Miguel “Maquiavelo” Arce…

Hoy hablemos de Miguel. El peruano tiene una vena juguetona maquiavélica. A él le gusta ver el mundo arder. Ama jugar tanto como el “Guasón” y provocar tanto como “Deadpool”. Y lo hace con una naturalidad tal, que parece que sin esfuerzo logra hacer reír, hacer enojar y enternecer, a veces por partes iguales.

No grita. No insulta. Pero saber jugar a ser el malo. Con lo cual demuestra que los polos irascibles que tanto caos generaron en la temporada pasada de “La Casa de los Famosos 6” son innecesarios. Defasados. Molestos. ¡Pasados de moda!

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